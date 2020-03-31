新冠肺炎│飲食業批新措施累生意插水　要求政府賠償8成租金薪酬

政府上周推出新一輪防疫措施，包括規定食肆的顧客人數同一時間內不得多於座位總數一半、堂食每枱不多於4人，以及座位之間保持1.5米距離，暫為期14日。 新措施進一步打擊飲食業生意，有食店反映生意額大跌9成。多個中小企食肆代表今（31日）召開記者會，要求政府回應5項訴求，包括盡快與業界中小企會面、為受影響食肆支付租金、薪酬八成作補償，以及應全面封關、加強檢疫等，又要求政府承諾不會檢控及起訴因不清楚法例內容而違規的食肆，否則不排除業界有進一步行動，例如罷工。

中小企食店聯盟召集人林瑞華和多名受影響的食肆酒吧東主，控訴政府新措施是「無理辣招」。（羅君豪攝）

公民黨陳淑莊聯同香港中小企食店聯盟召集人林瑞華和多名受影響的食肆酒吧東主，今（31日）召開記者會，控訴政府新措施是「無理辣招」。林瑞華呼籲林鄭月娥盡快與業界會晤，了解業界困難，「不是你去一間酒樓，一個客人都沒有，就說大家都好接受新條例。」

新措施食肆座位之間保持1.5米距離，林瑞華指，不少東主都覺得規定模糊，又指不少食店面積僅500至1000平方呎，「以前500呎餐廳可以做到30個客，要保持1.5距離，10個客都做唔到」。他不滿政府在上周五傍晚宣布新例，公布後不足24小時便要全港食肆實行，令業界難以應付，又批評林鄭政府不肯封關，要飲食業界不停為其施政失誤埋單。

水果茶總代理劉心暉稱，第二波疫情爆發加上政府新措施令業界情況雪上加霜。（羅君豪攝）

一芳水果茶總代理劉心暉稱，第二波疫情爆發加上政府新措施，令業界情況雪上加霜，「今次傷口更大更深，唔知有無第二包血可以幫我們輸血」，希望政府盡快公布第二輪紓困措施。他透露，行內已開始出現結業潮，飲食界牽連上游產業鏈如批發商及進口商，影響廣泛。

有經營日式料理的東主表示，新措施公布有一半客人取消訂枱，生意額跌至十分之一，餐廳亦難以在短時間內購得物資如探熱槍及外賣盒等，「不是想轉外賣店就可以馬上做到。」

林瑞華：情況持續或有五成食肆結業

林瑞華指，大部分食肆於新規例下生意急跌7成，酒吧及火鍋店生意更下跌9成，目前已有逾百間食肆停業，若有關情況持續不排除有五成食肆將結業。

他要求政府回應業界五大訴求，包括全面封關堵截病源，加強檢疫防止擴散;在新措施14日到期前與業界中小企會面；向食肆支付其租金、薪酬的八成作補償；若新措施未能紓援疫情，政府應規定全港食肆停業並全數賠償租金、薪酬等成本開支；並承諾不會檢控及起訴因不清楚法例內容而違規的食肆，否則不排除有進一步行動，例如罷工。