【新冠肺炎】郭家麒批容許確診者留社區如謀殺　促改會展成醫院

新冠肺炎疫情持續，特首林鄭月娥今日（31日）承認，有在家檢疫人士在確診後仍未能入院，情況並不理想，已要求食物及衞生局聯絡醫管局，商討如何縮短病人等候入院時間。 公民黨立法會議員郭家麒指，現時有41名確診者未獲送院治療，當中12人正在不同酒店，他批評政府容許確診病人逗留在社區，做法不負責任，情況等同謀殺，又要求政府應改裝會展成臨時醫院，並安排病人在亞洲博覽館作集中處理，避免出現社區傳播。

郭家麒（右）批評政府容許確診病人逗留在社區，做法不負責任，情況等同謀殺，又要求政府應改裝會展成臨時醫院。（彭焯煒攝）

郭家麒表示，得悉約有逾4萬人趁政府未實行強制檢疫14日前，從外地回港，他要求當局盡快追蹤及聯絡相關人士，並在必要時為他們提供病毒測試，免成社區播毒源頭。

另外，林鄭今早表示，對於特區成立了22年，仍未就《基本法》23條立法，滿足維護國家安全的憲政要求，感到可惜及遺憾。

公民黨法律界議員郭榮鏗回應指，現時社會並沒有迫切性就23條立法，他希望政府不要忘記去年修訂逃犯條例的教訓，若堅持要在現時立法，只會造成「攬炒」局面。

他又表示，基本法委員會前委員饒戈平撰文指，香港愈遲就國家安全立法，代價就會愈大，反映23條立法是政府及建制派的硬任務，市民必須警惕，強調社會在抗疫期間，亦不應該有半點鬆懈。