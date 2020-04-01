【新冠肺炎】民建聯愛心基金收逾千申請　46%個案兩夫婦同時失業

民建聯立法會議員上月初宣布捐出300萬元，透過民建聯愛心基金推出「關懷您」行動，向因受到新冠肺炎疫情影響導致基本生活出現困難的市民提供經濟援助，每戶料發放2000至5000元款項。 民建聯共收到1417份申請，當中32%申請者來自飲食業界，46%申請個案中，兩夫婦同時失業; 逾30%申請者需要供養兩名未成年子女。 民建聯主席李慧琼呼籲當局盡快設立失業援助金；以及放寬關愛基金門檻，容許以往未領取職津的人士申請。又建議政府增設臨時職位提供就業機會，可增聘清潔工、家居隔離監察員及送飯人員，以減輕社工負擔。

基金於3月9日至31日，透過民建聯地區支部和辦事處接受申請，向經濟困難家庭提供幫助，每戶發放2000至5000元款項。

民建聯於截止前共收到1417份申請，當中32.6%申請者來自飲食業界，其次為建築行業，其餘行業包括旅遊、零售、物流、金融等。委員會將於四月初開始審批，預計首批款項於四月中前完成發放。

所有申請中，兩夫婦同時失業的佔46%，夫妻其中一方失業的佔31%；另外有22%個案屬單親家庭。27%申請者失業前月收入低於1萬，屬基層家庭；31%申請人需要供養兩名未成年子女。

民建聯主席李慧琼形容，失業情況颱風式吹襲香港家庭，呼籲社會人士關心身邊來自以上行業的親友。又指若然政府再不關注失業問題，隨時釀成政治炸彈，呼籲當局設立失業援助金；以及放寬關愛基金門檻，容許以往未領取職津的人士申請。又建議政府增設臨時職位提供就業機會，可增聘清潔工、家居隔離監察員及送飯人員，以減輕社工負擔。

立法會議員蔣麗芸指，部份申請者已失業數月，有人自去年返修例運動起已開始出現開工不足，繼而失業。她指民建聯今次籌募數百萬推出「關懷您」行動，目的為拋磚引玉，希望各界人士慷慨解囊，通過不同渠道幫助社會上有需要的人。