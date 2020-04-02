【手機私隱】警查手機案上訴得直　公民黨批判詞無視市民不信警方

警方之前在司法覆核案被裁定，若非緊急情況下，必須先取得手令，才可查看被捕人士手機內容。警方不服裁決，今日（2日）上訴得直，判詞指警方檢查被捕人士手機和電腦內的數碼內容前，不必先取得法庭手令，但亦必須合符4項條件。

本身是大律師的公民黨立法會議員楊岳橋指，此決定是將檢查手機的決定權交給警方，質疑決定漠視了市民對警方濫權的不滿。

法律界議員、公民黨郭榮鏗表示對判詞遺憾，形容法庭將警方權力與市民權利的平衡點移向了相信警方，但批評此信任並無基礎，「平衡點錯曬」。他表示，如果法官不以進取的態度保護香港人的人權，對法治的傷害很大。