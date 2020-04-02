【手機私隱】警查手機案上訴得直　公民黨批判詞無視市民不信警方

撰文：周禮希
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警方之前在司法覆核案被裁定，若非緊急情況下，必須先取得手令，才可查看被捕人士手機內容。警方不服裁決，今日（2日）上訴得直，判詞指警方檢查被捕人士手機和電腦內的數碼內容前，不必先取得法庭手令，但亦必須合符4項條件。
本身是大律師的公民黨立法會議員楊岳橋指，此決定是將檢查手機的決定權交給警方，質疑決定漠視了市民對警方濫權的不滿。
法律界議員、公民黨郭榮鏗表示對判詞遺憾，形容法庭將警方權力與市民權利的平衡點移向了相信警方，但批評此信任並無基礎，「平衡點錯曬」。他表示，如果法官不以進取的態度保護香港人的人權，對法治的傷害很大。
警方之前在司法覆核案被裁定，若非緊急情況下，必須先取得手令，才可查看被捕人士手機內容。警方不服裁決，今日（2日）上訴得直。（資料圖片）
楊岳橋稱，現時只要年輕人在街上身穿黑衣，就可能隨時被警方隨機搜查，當被捕、被查者不願向警方解鎖密碼時，人會「兇小朋友交密碼」。他批評，警方近日在針對反修例運動活動的時候，濫用針日就疫情頒布的防疫措施，警告參與活動人士，批評法庭信任警方遵守判決提到的4個檢視手機條件，反映了高等法院上訴庭的3位法官「離地」。他又提到，上訴庭目前仍表示，被捕人士不需要向警方交密碼。