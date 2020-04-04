新冠肺炎│政府下半旗　林鄭率司局長默哀　建制團體中環哀悼

新冠肺炎疫情持續，中港兩地均有人被病毒奪去生命，中央政府今日（4日）舉行悼念儀式，包括全國及駐外使領館下半旗致哀。港府亦響應，懸掛國旗及區旗的政府機構下半旗致哀。特首林鄭月娥於早上10時，與立法會主席梁君彥、行政會議成員及司局長在特首辦默哀3分鐘。 另外，中環和平紀念碑亦有悼念活動，於早上10時為抗疫的醫護人員默哀。

↓↓↓ 政府機構下半旗致哀 ↓↓↓

新冠肺炎疫情持續，疫情率先爆發的中國死傷者眾，當中不少是醫護人員，中央政府今日（4日）舉行悼念儀式，親中團體「同心護港」今日發起集會，於中環和平紀念碑低頭默哀3分鐘，紀念疫症中的死難者及醫護人員。

活動召集人曹達明提及疫情中犧牲的人，哽咽落淚，並感謝所有付出的人，為香港及內地的醫護人員打氣。4名參加者配合中國全國各地默哀，上午10時低頭3分鐘，哀悼疫症中的犧牲者。

曹達明指，受新冠肺炎疫情影響，擔心人多會出現交叉感染，而且配合政府公眾場所不得多於4人聚集的規定，今日集會只有4人出席，聊表心意。

其中一名參加者岑先生呼籲民眾團結，不要聽從某個「自大」國家抹黑中國，應感謝中國在疫症中的付出，對國家向世界各地分享抗疫心得感到驕傲，又表示不認同部分國家，不斷投訴中國捐出的抗疫物資品質不佳的做法。

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澳門政府亦宣布，將按國務院辦公廳發出的通知，今日所有政府機關、立法和司法機關、駐外辦事處、學校、公共地點下半旗致哀。 並且停止公共娛樂活動，以及所有具慶祝或喜慶性質的活動。10時開始，全澳居民默哀3分鐘表達特區對新冠肺炎疫情中犧牲烈士和逝世同胞的深切哀悼。