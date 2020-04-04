基本法30年│林鄭：市民享自由有增無減　去年逾萬次遊行集會為證

今日(4日)是基本法頒布30周年，行政長官林鄭月娥在多份報章撰文，指香港回歸22年來，整體上落實「一國兩制」是成功的，在基本法保障下，香港的國際金融中心地位、法治與司法獨立、市民的權利和自由，以及對外事務，都取得長足發展。

林鄭月娥表示，香港市民珍而重之的法治和司法獨立，均得到《基本法》的憲制保障。（資料圖片／梁鵬威攝）

林鄭月娥表示，香港市民珍而重之的法治和司法獨立，均得到《基本法》的憲制保障。《基本法》清楚訂明法官是根據獨立委員會推薦，由行政長官任命，她上月便接納了司法人員推薦委員會的推薦，任命終審法院常任法官張舉能接替明年退休的馬道立。



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市民享的自由不是「空談」

林鄭月娥又說，市民享有言論、新聞、結社、集會、遊行、示威、通訊等等的自由都不是「空談」，市民每一日、每一刻都在享受和行使。她舉例指，去年香港有超過11,000次公眾遊行和集會，總數是1997年的十倍，足證市民所享有的自由有增無減。這些公眾遊行和集會，只要是和平、合法地進行，特區政府都是尊重，警方亦會給予適當的協助。

林鄭又引述法院裁決，指上述的自由並非絕對，市民行使自由時，須同時尊重他人及受法律約制，若只是强調個人權利而不顧及守法，而漠視別人和社會整體的權益，社會便很容易陷入紛亂。

林鄭月娥又談及近日新冠肺炎疫情肆虐，重挫本港經濟。她指，《基本法》容許香港以「中國香港」名義，單獨簽訂和履行協議，特區政府正全力應對疫情，待疫情過去後，便會立即重新啟動在海外推廣香港和加強對外關係的工作，期望以最快速度讓香港經濟重拾升軌。

最後，林鄭指出，《基本法》的實踐充分證明「一國兩制」是對香港最佳的制度安排，惟仍需在實踐中不斷探索，以符合香港繁榮穩定的需要、香港居民安居樂業的期盼，以及國家的根本利益。