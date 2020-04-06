【特別財會】廉署正處理28宗反修例相關公務員涉貪案　包括警員

廉政公署早前回應立法會議員書面提問時首度承認，執行處因應行動需要，成立特別調查小組處理個別個案，有關部門在2019年8月成立，主要由10名廉署成員負責，專責處理與去年反修例有關的懷疑貪污個案。截至2020年2月底，廉署正在處理28宗與「反修訂逃犯條例」有關涉及公務員的懷疑貪污個案，有關個案在處理階段，故沒有任何檢控。 廉署執行處處長（私營機構）何景揚今天（6日）出席特別財委員會會議時透露，28宗涉貪個案當中包括警察。

曾任廉署調查主任的民主黨議員林卓廷問及，28宗涉貪個案涉及多少名警員。何景揚表示，目前沒有確實數據，但涉貪個案當中包括警員，亦有其他公務員，他稱稍後向財委會補交資料。

林卓廷引用1986年涉及一名騎師對廉政專員的上訴案例，當時法庭指《廉政公署條例》第12條「貪污行為」，也包括公職人員損害公眾利益的罪行及意圖削弱公信力。林卓廷問及，警員在處理反修例運動使用暴力、不戴委任證和不顯示行動呼號，廉署會否跟進調查。

何景揚回應指，廉政專員的責任是接受及考慮有關指稱貪污行為的投訴，並在其認為切實可行範圍內就該等投訴進行調查，若調查期間涉及其他罪行，也會一併調查。