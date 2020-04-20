警方疑索10萬元「打格」事件　黃繼兒：只可收非常低及合理費用　

早前有報道指，一名女士去年10月乘坐巴士回家途中被警方截停，要求下車搜身，有女警要求事主在男警及其他乘客前除下連身裙，女事主其後向警方申請索取涉及其個人資料的片段，警方指有關片段需「打格」，購置軟件及涉及警員的工資約十萬元，需由事主繳付。 個人資料私隱專員黃繼兒今日（20日）出席立法會委員會後被問到有關個案，他指公署已接獲投訴，不會評論人個案，但一般而言，機構向申請人索取的費用，必須是「非常低及合理」。

黃繼兒引述案例指，處理申請時的「燈油火蠟」不能計算於收費內，但若涉及專門技術服務，相關機構亦可收取成本價；若相關技術牽涉機構的日常運作，不應由事主承擔全部費用。至於是否可向申請人收取為處理申請而引伸的員工薪金，黃繼兒指，「薪金」一般不包括在內。

至於《立場新聞》一名記者去年底於採訪期間，警員在直播鏡頭前展示其身份證約40秒，黃繼兒指，個案調查已進入最後階段，但由於疫情、公署人員在家工作的情況，調查進度受影響，料調查報告於數月後才可以公布。黃繼兒又指，調查需有足夠背景和涉事者配合；被問到警方是否拒提供資料，黃繼兒稱，各方回答問題都有其方法和策略。



工聯會陸頌雄。（歐嘉樂攝）

工聯會陸頌雄在會上表示，他不分政見反對網絡欺凌，又稱自己也是受害者，他質疑為何去年有多宗「起底」事件發生，只有8人被捕。經民聯張華峰表示，「起底」情況令人觸目驚心，情況愈來愈嚴重，又指市民對私隱認知不足，有不滿示威者行為的人將示威者起底，惟相關人士不知「起底」違法，認為公署應加強教育，讓市民更懂得保障和尊重私隱。

黃繼兒承認，過去公署較著重研討會等正規方式進行公眾教育，因此最近首次在社交網頁、透過易明方法宣傳，包括一些年青人會使用的語言。

人民力量陳志全則提到，有警員在限聚令生效的情況下到餐廳執法，他問到若警員在發現餐廳沒有違規的情況，抄下所有食客的身份證，是否屬收集過多個人資料；又提及警方向法庭申請手令搜查警總，藉此開啟被捕人的智能電話，是否有違私隱條例。

黃繼兒表示，當涉及其他偵查、犯罪行為，公署無權介入，至於一些社會關心的議題，例如《立場新聞》事件，公署可主動調查。