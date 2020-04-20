【基本法第22條】政府確認中聯辦擁監督權　兼為「錯稿」解畫致歉

中聯辦高調就本港事務發聲有否違反《基本法》第22條一事引起爭論，港府今日（20日）回應日前發出修正新聞稿的回應時，首次明確表明，中聯辦獲中央授權，專責處理香港事務，「有權力和責任代表中央政府」，就涉及中央與特區關係、《基本法》正確實施、政治體制的正常運作，以及「關於社會整體利益的事宜」等重大事項表達意見，行使監督權。發言人強調，中聯辦在履行有關職責時，不存在干預香港特區根據《基本法》自行管理的事務。 同時，當日負責出稿的政制及內地事務局的最高負責人、局長聶德權，今晚透過社交平台承擔責任，稱為引起混亂致歉。

中聯辦有否違反基本法第22條成為近日社會爭議。（資料圖片）

港澳辦、中聯辦日前就立法會內會停擺高調表態，民主派批評兩辦違反《基本法》第22條，港府新聞稿在剛過去的周六（18日）最初提到「中聯辦是中央政府在香港特别行政區根據《基本法》第二十二條第二款設立的三個機構之一」，至深夜修訂刪去「根據《基本法》第二十二條第二款」的字句。

政府於周日（19日）凌晨第三度出稿，指中聯辦非《基本法》第22條所指的「中央各部門在香港特別行政區設立的機構」。

政制及內地事務局發言人在今晚出稿，就當晚引起混亂解釋。發言人指，當晚首篇新聞稿與事實不符，因而發第二稿作修正，而發出第三稿之目的，是指出外交部駐港特派員公署和駐軍分別根據《基本法》第十三條和第十四條設立。

局長聶德權facebook親自道歉

周末（18日）晚港府兩度修改新聞稿，先是刪去中聯辦「根據《基本法》第二十二條第二款設立」的句語，復強調中聯辦「不是《基本法》第二十二條第二款所指」的中央駐港機構，事件引起泛民炮轟，連建制派亦有批評之聲。事隔兩日，負責出稿的政制及內地事務局的最高負責人、局長聶德權，今晚透過社交平台承擔責任，稱為引起混亂致歉。

局長聶德權今晚在facebook個人專頁貼文道歉，「就上星期六下午發出關於港澳辦和中聯辦談話的新聞稿出現錯誤，需要再發稿更正和解釋，令信息出現混亂及產生誤解，深感抱歉！」

政制局發言人又強調，所有中央駐港機構及其人員，包括中聯辦、外交部駐港特派員公署和解放軍駐港部隊，必須按照「一國兩制」的原則，嚴格遵守《基本法》和香港法律，依法履行職責。