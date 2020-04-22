李家超：提醒本土恐怖主義冒起　 引反恐條例凍結爆炸案人士資產

保安局局長李家超今(22日)在立法會表示，警方拘捕多名民主派人士是履行應有責任，他留意到有外國人士無理批評拘捕行動，強調警方是依法管制遊行示威，保障公共秩序，亦警剔市民不要被利用，重申外國干預香港事務出於自身利益，呼籲市民要擦亮眼睛，不要被利用。 李家超又指，要嚴肅地提醒香港市民本土恐怖主義的冒起，他稱自從去年七月至今，香港已發生十多單涉炸彈案件，其中更有宗件涉及10公斤土製炸彈。他強調每名市民都應關心案件及支持警方執法，因炸彈有可能炸傷他人，造成嚴重人命傷亡。李家超稱，已要求警方和其他部門加強工作，適當情況運用法例，包括引用反恐條例凍結涉案人士資產。

李家超指，要嚴肅地提醒香港市民本土恐怖主義的冒起，強調每名市民都應關心案件及支持警方執法，因炸彈有可能炸傷他人，造成嚴重人命傷亡。（羅家晴攝）

對於有警員涉在葵涌警署外檢獲汽油彈案件中妨礙司法公正，李家超未有正面回應，僅稱警方在打擊違法行動時有不同措施，但不會主動參與違法行為。他強調警方講求紀律及守法，會根據實際情況嚴肅處理個別案件。

被問到警方昨晚在元朗涉以「限聚令」票控互不相識的市民，李家超表示，警方講求紀律守法，若涉違法事情會依照內部程序處理，他又指警務處處長已經處理21件警員涉違法案件，強調投訴警察科會公平、公正處理。若有人有不認同或不滿意的地方，可以作出投訴。

至於六四集會及七一遊行能否如期舉行，李家超僅稱，警務處處長會根據《公安條例》決定是否批准。