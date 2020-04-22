【林鄭換閣】政府公布新官員履歷　林鄭：以迎難而上精神為港服務

國務院今日（四月二十二日）公布曾國衞等港府新官員任命，特首林鄭月娥表示，能夠勝任新工作，以迎難而上的精神帶領相關決策局為香港社會服務。

對於幾位即將離任官員，林鄭在政府的新聞稿中說：「羅智光、劉江華、劉怡翔和楊偉雄多年來盡心盡力服務香港社會和特區政府，我對他們所作的寶貴貢獻表示衷心感謝。」並沒有太長篇幅。

至於聶德權、徐英偉、曾國衞、許正宇和薛永恒的任命，她稱深信他們能夠勝任新工作，以迎難而上的精神帶領相關決策局為香港社會服務。

政府公布聶德權、徐英偉、曾國衞、許正宇、薛永恒、羅智光、劉江華、劉怡翔和楊偉雄的個人簡歷如下：

聶德權

聶德權現年五十五歲。他於一九八六年八月加入政府，任職政務職系，並於二○一一年四月晉升首長級甲級政務官。他曾在多個決策局及部門服務，包括香港特別行政區政府駐北京辦事處及前衞生福利及食物局。他於二○○九年八月出任社會福利署署長，二○一三年六月出任政務司司長私人辦公室專員（特別職務），二○一四年二月出任政府新聞處處長，二○一六年七月出任食物及衞生局常任秘書長（衞生），並自二○一七年七月起出任政制及內地事務局局長至今。

徐英偉

徐英偉現年四十三歲。他在加入政府前曾任職銀行界，於二○○八年六月至二○一二年六月期間及二○一二年九月至二○一七年六月期間出任民政事務局局長政治助理，並自二○一七年八月起出任勞工及福利局副局長至今。

曾國衞

曾國衞現年五十六歲。他於一九八七年四月加入前人民入境事務處，任職助理入境事務主任。他於二○○四年十二月晉升總入境事務主任，二○○七年六月晉升助理首席入境事務主任，二○○九年七月晉升首席入境事務主任。他於二○一二年七月晉升入境事務處助理處長，二○一四年七月晉升入境事務處副處長，並自二○一六年四月起出任入境事務處處長至今。

許正宇

許正宇現年四十三歲。他於一九九九至二○○三年期間出任特區政府政務主任，曾被調派到經濟發展科，駐京辦和民政事務總署服務。他在二○○三年離開政府後曾任職銀行界，其後在香港交易所工作長達十多年。他自二○一九年起出任香港金融發展局行政總監至今。

薛永恒

薛永恒現年五十八歲。他於一九八四年九月加入政府任職助理機電工程師，於二○○一年八月晉升為總機電工程師，於二○○七年十二月晉升為政府機電工程師，於二○一一年九月起出任機電工程署副署長，並於二○一七年十月起出任機電工程署署長至今。

羅智光

羅智光現年六十三歲。他於一九八○年九月加入政府政務職系，並於二○○五年九月晉升首長級甲一級政務官。他曾在多個決策局及部門服務，先後出任政制及內地事務局常任秘書長及保安局常任秘書長，並自二○一七年七月起出任公務員事務局局長。

劉江華

劉江華現年六十二歲。他的從政生涯自一九八五年當選為沙田區議員起，服務地區近二十年。劉江華由一九九七年至二○一二年擔任立法會議員、由二○○八年至二○一二年擔任行政會議成員。他自二○一二年十二月起出任政制及內地事務局副局長，並自二○一五年七月起出任民政事務局局長。

劉怡翔

劉怡翔現年七十歲。他於一九七九年加入政府，任職政務職系，其後於一九九三年加入香港金融管理局，二○○四年借調香港按揭證券有限公司，出任該公司總裁，並於二○一二年年底退休。他於二○一四年一月起出任財經事務及庫務局副局長，並自二○一七年七月起出任財經事務及庫務局局長。

楊偉雄

楊偉雄現年六十五歲。他早年在美國工作，其後曾任職多家科技公司及創業投資公司和私募基金投資公司。二○○三年十月至二○一○年二月出任香港數碼港管理有限公司行政總裁，二○一○年三月至二○一五年二月擔任香港理工大學行政副校長，二○一五年三月獲委任為行政會議非官守議員和行政長官創新及科技顧問，並自二○一五年十一月起出任創新及科技局局長。