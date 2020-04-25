金正恩病危？　心臟支架手術即通波仔　港政界有人最少做過6次！

朝鮮領導人金正恩近日失去蹤影，日本媒體《週刊現代》文章稱，是因為心臟支架手術（俗稱通波仔）出了問題，令健康情況轉差。 其實心臟支架手術的技術一直創新，如今在世界先進地區已十分常見。香港政界人物之中，做過「通波仔」手術的人物不算少，其中有人更做過6次手術！

民主派立法會議員邵家臻去年王5月佔中案被判刑後，因心臟問題而要進行「通波仔」手術，在還柙翌日由收柙所送院。（資料圖片）

邵家臻有血管九成阻塞 佔中判刑後做手術

疾病無分政治取態，建制、非建制以至政府高官，都有不少人曾經「通波仔」。民主派立法會議員邵家臻去年5月佔中案被判刑後，因心臟問題而要進行「通波仔」手術，在還柙翌日由收柙所送院。當時邵家臻的心臟檢查報告顯示，他其中一條心臟血管阻塞九成多，醫生建議立即施手術，於血管中安裝兩個支架。手術最後亦順利完成，留醫5天後出院。

除了邵家臻，前立法會議員、民主黨前主席何俊仁亦曾差點要做心臟手術。事緣他早年曾到曼谷旅遊醫療時，被當地醫生建議進行心臟搭橋手術，不過他回港檢查後，醫生就認為他的情況尚可，無須進行手術，可謂虛驚一場。

立法會前主席曾鈺成於2017年2月進行定期身體檢查，發現血管堵塞，情況危險，其中後頸椎更非常疼痛，因而接受通波仔手術。（資料圖片）

曾鈺成後頸痛 最終安裝6個支架

立法會前主席曾鈺成於2017年2月進行定期身體檢查，發現血管堵塞，情況危險，其中後頸椎更非常疼痛，因而接受「通波仔」手術。曾鈺成接受民主黨前主席劉慧卿的網台節目《議會內外》訪問時，透露自己當時有參選特首的意向，但因中央回覆指不獲支持，最終未有「去馬」，太太則笑言幸好自己未有參選，否則肯定會延後處理。曾鈺成體內最終放置了6個支架，醫生指其中一條血管在手術期間「收到好窄」，若非手術期間發生死亡機率很大，曾鈺成形容自己「執返條命」。

據悉石禮謙曾接受至少6次出通波仔手術，早於2000年9月已因工作期間心絞痛入院檢查，發現整條血管栓塞需立即開刀。（資料圖片）

石禮謙最少做過6次 「通到麻木晒」

要數政界「通波仔」之冠，應該非經民聯立法會議員石禮謙莫屬。據悉石禮謙曾接受至少6次「通波仔」手術，早於2000年9月已因工作期間心絞痛入院檢查，發現整條血管栓塞需立即開刀。但由於血管病可能會復發，石禮謙曾對傳媒自嘲，「通波仔都通到麻木晒」。

前財政司司長曾俊華2009年時曾因突發心絞痛，需要緊急送院進行通波仔手術。（資料圖片）

曾俊華2009年心絞痛 三條血管有栓塞

而政府官員進行「通波仔」手術的例子亦屢見不少，如財政司前司長曾俊華2009年時曾因突發心絞痛，需要緊急送院進行「通波仔」手術。據報，當時曾俊華經檢查後，發現心臟三條血管均出現栓塞，情況頗為嚴重，他在當晚即被送往瑪麗醫院做手術，至午夜前完成手術。

「高官御醫」李偉聯 曾為彭定康、林瑞麟通波仔

當時為曾俊華手術執刀的瑪麗醫院前心臟科主管李偉聯，曾多次為政府官員「通波仔」，當中包括前政務司司長林瑞麟、中央政策組前首席顧問劉兆佳、商務及經濟發展局前局長劉吳惠蘭、教育局前局長孫明揚，他們均在2011年入院進行「通波仔」手術。

被譽為「高官御醫」的李偉聯，亦曾在1993年，於瑪麗醫院為前港督彭定康執刀，進行「通波仔」手術。