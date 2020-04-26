新冠肺炎│工聯會籲堵塞無薪假漏洞　倡政府設失業援助金

新冠肺炎疫症下，各行各業大受打擊，不少員工被逼放無薪假甚至被裁。工聯會今日（26日）召開記者會，要求政府推出失業援助金，以支援失業人士。工聯會立法會議員郭偉強表示，政府對上兩輪的保就業措施保是「止血」，封阻失業人數上升，但政府應繼續幫助失業或放無薪假的市民。

港府早前推出第二輪防疫抗疫基金，亦有「保就業」計劃，支援各行各業打工仔。（資料圖片/余俊亮攝）

郭偉強表示，現時「保就業」計劃未能惠及失業人士或放無薪假人士，例如自由工作者沒有僱傭合約，難以保障他們。他又指，現時僱員放無薪假的做法普及，但存在許多漏洞，例如僱員同意放無薪假雖是勞資雙方協議，但如果放假期間遭僱主解僱或自行離職，就屬於僱傭關係的「灰色地帶」，處理時有爭拗之處。

他又指，收到個案指僱主解僱僱員時，以無薪通知期的方式處理，並不合法。他呼籲政府堵塞漏洞，避免無薪假成為僱主逼走僱員的辣招。

他補充，現時政府雖然放寬綜援申請，但強調應設立緊急失業援助金，因為後者金額較高，而且是以個人身份援助，毋須如綜援般要整個家庭一起申請，減少家庭內部爭拗，亦避免「傷自尊」。

工聯會要求政府堵塞無薪假漏洞。（劉錦華攝）

另外，工聯會在本月22日至25日進行網上調查，合共訪問了304個正在放無薪假的僱員。當中有41.4%受訪僱員表示，僱主會在未來兩個月減少人手，表示將會結業的則有9.2%。同時僅有25%受訪者表示，僱主會申請政府推出的「保就業」計劃，認為自己會受惠於計劃的受訪僱員只有18.8%。

從事機場地勤工作8年的張先生指，疫情前的薪金約有兩萬元，但疫情影響下公司不再提供補水津貼，月薪驟降至一萬一千元，過去兩個月更放了兩星期無薪假，收入大受打擊，現時要靠積蓄才能夠勉強支付租金等生活費。

工聯會新界東總幹事鄧家彪表示，按照調查結果，許多僱員不清楚僱主會否申請「保就業」計劃，或不清楚是否能受惠於該計劃，反映勞資互信脆弱，又指如果政府處理不當，隨時觸發新一輪不滿。