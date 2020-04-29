資深大律師麥高義離世　曾為佔中三子及潘樂陶辯護

本港著名資深大律師麥高義昨日（28日）因心臟病離世，終年64歲。 麥高義早年在英聯邦獲得大律師資格，1987年在港獲得大律師資格，1997年再獲得資深大律師資格，是本港具名望的法律界人士，2001年曾擔任高等法院原訟庭暫委法官。 在港期間麥高義改革香港案例匯編制度，提高司法質素，於2005年獲頒銀紫荊星章。

1990年越南船民人身保護令案成名

在港執業多30多年，麥高義有不少著名「戰績」，成名作為1990年成功為111名越南船民申請人身保護令，而2007年代表「無味神探」陳思祺向警務處處長索償一案亦轟動社會。

陳健民讚正直、慷慨、勤奮 余若薇懷念麥的慈祥幽默

近年麥高義仍然活躍於法庭，2012年新許仕仁案之中代表新地郭炳聯，2014至2015年南丫海難案出代船長的代表律師，2019年在律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶住宅僭建案之中出任潘樂陶代表律師，同年亦擔任「佔中三子」的代表律師。

麥高義曾於佔中九子案中代表「佔中三子」抗辯，三子之一陳健民對麥高義離世感到難受，形容對方是一名正直、慷慨、勤奮、才華卓越的大律師，又說不能忘記他拔刀相助和在庭上滔滔雄辯的氣派，又指對方在病榻中仍念念不忘佔中案的上訴，「願他在天國好好休息」。

資深大律師、公民黨余若薇對麥高義離世的消息感到悲傷，表示會懷念麥高義的慈祥和幽默。

麥高義的兒子麥劍祺亦是本港大律師。