五一遊行被拒　社民連警總抗議　梁國雄、黃浩銘涉違限聚令遭票控

明日（5月1日）是勞動節，有勞工團體原計劃發起遊行，但警方以疫情限聚令為由，發出反對通知書。社民連今日（4月30日）到警察總部外抗議，警方一度以違反限聚令為由介入，要求他們離開，雙方發生口角。其後社民連主席黃浩銘、副主席梁國雄等，約十多人遭到票控。

梁國雄批政府「只准商界穿梭過境」

行動於早上約11時開始。請願開始前，有警察開咪警告，指社民連成員聚集人數已多於4人，要求他們立即離開，否則可能作出票控。梁國雄沒有理會，繼續叫「失業貧窮、天理不容，五一遊行、天經地義，濫權禁止、警方可恥」的口號，並讀出請願內容。

梁國雄批評，特首林鄭月娥「抗疫無心，打壓有力」，放寬跨境學童、商界人士往返中國內地，但就在本地疫情連續數日零確診下，不准市民遊行，即使主辦方已表明會「4人一組，保持距離」也不准許，質疑政府「只准商界穿梭過境，不准打工仔遊行」。



其後警方介入，指社民連違反限聚令，黃浩銘與警察發生口角，他質疑警方所指「已給予足夠時間離開」是指多久。其後警察要求黃浩銘出示身份證，並向他、梁國雄、東區區議員曾健成等多人發出告票。請願行動於約11時50分完結。

梁國雄指，現場約十多人遭到票控，他批評警方做法荒謬，因行動已依足4人一組，保持社交距離的要求，沒有可能藉請願聚眾危害香港公共衞生。他反指，警務處處長鄧炳強今日率領數十人到長洲視察太平清醮，而現場亦人山人海，那邊的威脅才更大。