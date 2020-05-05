《再出發》MV現Hidden Agenda片段　HA指被偷片　大聯盟：無侵權

由全國政協副主席董建華、梁振英牽頭成立兼擔任總召集人的「香港再出發大聯盟」，今早（5日）11時正式啟動。大聯盟主題曲《再出發》邀請周柏豪、菊梓蕎等年輕歌手演唱，MV其中一幕出現獨立音樂表演場地Hidden Agenda（HA）的表演片段。HA在Facebook轟大聯盟「偷片」，又直言：「唔講以為咁多年來香港政府對Hidden Agenda嘅打壓係幫咗我哋咁。」 「香港再出發大聯盟」發聲明表示，主題歌《再出發》裡面的所有視頻、音樂均為「大聯盟」本身創作或已購買版權，強調不存在任何侵犯版權問題。

《再出發》MV中，出現Hidden Agenda表演片段。（片段截圖）

Hidden Agenda是香港著名獨立音樂表演場地，多次因政府政策搬遷，2018年HA遷至油塘重新出發，更名為This Town Needs（TTN），惟這個第五代HA場地早前因疫情而宣布結業。

HA多次被政府部門「放蛇」和「掃場」。2016年12月，第四代HA遷至觀塘工廈，不過於2017年3月7日，食環署職員以購票入場「放蛇」，期間以違反《公眾娛樂場所條例》向HA發警告；2017年5月，外國著名樂隊This Town Needs Guns（TTNG）在HA表演期間，入境處人員到場「放蛇」和執法，指TTNG是「黑工」，並將TTNG、負責人許仲和拘捕，事件引起爭議。

HA今天Facebook發文，提到《再出發》MV出現一幕出現HA的表演片段，HA批評大聯盟「偷片」，「首先唔講偷片用，偷片真係好少事X爆佢地就得，用喺呢啲地方另當別論」，又直言：「唔講以為咁多年來香港政府對Hidden Agenda嘅打壓係幫咗我哋咁，唔講以為林鄭做就香港獨立音樂場地嘅掘起咁。」

HA指，大聯盟應採用林鄭引以為傲的西九文化區表演片段，「我哋呢啲游牧民族喺你哋政府眼中只係微塵一篤，唔配同你哋再出發。」

「香港再出發大聯盟」發聲明回應，強調不存在任何侵犯版權問題，指主題歌《再出發》裡面的所有視頻、音樂均為「大聯盟」本身創作或已購買版權。