CU Mask｜網傳家族公司負責生產口罩　梁君彥否認

政府昨日公布向全港市民派發「銅芯抗疫口罩」（Cu Mask），今早開放網上登記，截至下午3時總登記人數接近138萬人。口罩由香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）研發，但政府拒絕透露生產商，今午有網民聲稱口罩由「新興織造廠有限公司」生產，該公司董事包括立法會主席梁君彥胞弟梁嘉彥。

不過，消息人士向《香港01》表示，新興織造廠並無負責「Cu Mask」口罩生產，「半個都無整過」，認為有人誤解或誤導。

梁君彥傍晚透過發言人表示，新興織造廠是其家族公司，但並無生產任何口罩，包括政府派發的「CU Mask」。其弟梁嘉彥只是負責研發「CU Mask」的HKRITA其中一名董事。