前局長吳克儉向《01》親證婚訊　娶幼稚園校長　吳：未諗幾時擺酒

前教育局局長吳克儉近日人逢喜事，官場近日流傳，吳克儉將再婚，迎娶田景邨浸信會呂郭碧鳳幼稚園校長陳孟宜，亦有官場透露已收到喜訊。

《香港01》就此事向吳克儉查詢時，吳克儉初時大笑幾聲，對消息不置可否，經一再追問後，親口承認再婚消息。被問到結婚的安排細節，如會否擺酒及邀請前官場同僚到賀，吳稱「未諗到呢啲，先做行政程序先」。

至於結婚感受，吳克儉笑言：「我唔講啦，我份人盡量低調」。