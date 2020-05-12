前局長吳克儉向《01》親證婚訊　娶幼稚園校長　吳：未諗幾時擺酒

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前教育局局長吳克儉近日人逢喜事，官場近日流傳，吳克儉將再婚，迎娶田景邨浸信會呂郭碧鳳幼稚園校長陳孟宜，亦有官場透露已收到喜訊。
《香港01》就此事向吳克儉查詢時，吳克儉初時大笑幾聲，對消息不置可否，經一再追問後，親口承認再婚消息。被問到結婚的安排細節，如會否擺酒及邀請前官場同僚到賀，吳稱「未諗到呢啲，先做行政程序先」。
至於結婚感受，吳克儉笑言：「我唔講啦，我份人盡量低調」。
根據沙田婚姻登記處張貼出來的資料，吳克儉於5月4日於該處申請入紙結婚，新娘為陳孟宜，婚姻狀況報稱離婚，職業為校長。
吳克儉第一任妻子梁允愛，於2016年6月因癌症病逝。吳於其Facebook公布太太死訊時，並寫道：「永遠愛您」，事隔逾三年，成功覓得第二春。有報道指，吳克儉喪妻後不久，在校長會上認識陳孟宜，隨後展開黃昏戀。
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記者到訪位於田景邨的浸信會呂郭碧鳳幼稚園，有一名自稱是石主任的教師表示，校長陳孟宜今日全日在外開會，不會回校，她未有聽聞校長將會結婚的消息，而對方亦未有計劃請假籌備婚禮。石主任又說，現時該校正努力預備6月幼稚園高班復課事宜。