監警會報告｜反修例無大台？　報告：互聯網煽暴成示威升級推動力

反修例示威持續多月，建制派一直質疑背後有「大台」、有組織。監警會今天（15日）公布首階段報告，當中特別提到反修例運動的示威模式，指雖示威活動被傳媒及學者形容為「無大台」，但在每次示威活動中也明顯是有著不同形式的組織性，包括用作號召示威、散佈大量針對警察的仇視訊息、教導示威者製造及使用武器等。 報告形容，互聯網媒體包括連登討論區、Telegram 群組，即時及廣泛的通訊傳播可迅速進行，「互聯網明顯是示威活動持續及不斷升級的力量及推動力」，又指網民互相交流，「出現一些經驗老道或實用的意見而得到示威者採納」。

監警會報告出爐。（羅君豪攝）

互聯網將多宗死亡事件歸咎警方無根據

報告第四章列舉監警會對示威活動模式的觀察，指示威活動被傳媒及學者形容為「無大台」，但在每次暴力示威活動中都明顯是有著不同形式的組織性，例如協調示威策略、提供大量汽油彈及設計相若的防毒面具等。

報告指，示威活動的一大特點是對互聯網的創意使用，例如互聯網被用作號召示威活動、傳播有關警方人員調配的實時資訊，及教導示威者製造及使用武器，並指互聯網的創意使用也延伸到快速資料搜集以及對警務人員及其家屬進行起底，至最近數月發現的步槍、手槍和龐大數量的實彈，以及大量用於製造炸彈的材料，認為顯示了這些活動背後有某種形式的組織。

監警會同時指出，示威活動最主要的特點可能是科技的應用。有傳媒及學者將示威活動形容為「無大台」，但認為顯然網絡社交媒體在推動示威方面發揮了關鍵作用，「實際上，透過社交媒體包括Facebook、Instagram、WhatsApp 連登討論區及Telegram 群組，即時及廣泛的通訊傳播可迅速進行。」

報告又指互聯網明顯是示威活動持續及不斷升級的力量及推動力，「它動員示威者參與示威活動及為示威活動提供勢頭，透過提供一個平台，用作傳播宣傳資料、仇視警方的訊息及其他無根據的聲稱，以發起集會、進行暴力行爲，及對警務人員及其家屬進行起底。」

報告指，互聯網上的宣傳將多宗不幸死亡的事件歸咎於警方，但那些只是沒有根據的指控，例如太子站事件引起了警方殺人的赤裸裸指控。

▼6.12金鐘衝突▼

報告又指，示威活動的一大特點是對互聯網的創意使用，以下將作討論。例如互聯網被用作號召示威活動、傳播有關警方人員調配的實時資訊，及教導示威者製造及使用武器。（資料圖片／盧翊銘攝）

指未能解決831等傳聞 令部分人士不信任甚至憎恨警方

第四章中的附件三則提到，社交媒體在大型公衆活動中發揮舉足輕重的作用，數碼媒體成為示威者傳遞資訊的重要平台，「大型公衆活動被形容為沒有領袖及『無大台』，不過，互聯網是大量傳送資訊或交換意見的快捷及有效平台， 有助團結示威者。」

報告提到六月底發生的自殺個案、831事件、爆眼少女、科大學生墮樓身亡事件等事件，指不同陣營的人士在活動期間傳送各種圖片和錄影片段，試圖改變公眾輿論，有時候未經核實，大部分資訊甚至無法知悉其源頭或來源，令公眾就更難決定該相信甚麼資訊，無法分辨事情的真偽，認為上述事件在部分人心中一直未得到解決，其影響深遠，令部分人士不信任甚至憎恨警方。

第四章尾段指出，這段時間的示威活動前所未有， 徹底改變了香港的示威模式，雖然「無大台」組織、協調及指揮，大型公眾活動著重透過數碼媒體策動，在戰術、動態及策略等各方面均有清晰的演化，散播並維持示威活動的持久力。