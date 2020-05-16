和你Shop．東港城｜警商場內數度舉藍旗拘8人　涉非法集結、襲警

今日（16日）有網民在多區發起「和你Shop」集會，號召於今午2時到將軍澳東港城、元朗Yoho、沙田新城市及大角咀奧海城商場集合。 下午2時許，將軍澳東港城內約有50人聚集及高叫口號，期間大批警員衝上商場2樓，指稱懷疑有人參與未經批准集結、破壞社會安寧，警告他們離開，部份人拒絕聽從警方警告，警方於是採取行動，最少拘捕8人，分別涉嫌非法集結、襲警及阻差辦公。

警方進入東港城拘捕8人，分別涉嫌「非法集結」、「襲警」及「阻差辦公」。（廖雁雄攝）

警以涉嫌違反限聚令及破壞社會安寧 拘趕示威者

今日（16日）多區均有「和你sing」活動，位於將軍澳坑口的東港城商場是其中一個活動地點。下午兩時已經有十多名示威者於商場二樓聚集，期間時不時聽到有人呼喊有關反修例運動的口號。約十分鐘後，十多名手持圓盾及胡椒噴霧的軍裝警員進入東港城商場中庭，並指在場市民涉嫌違反8人限聚令及破壞社會安寧，要求他們離開，惟在場的三、四十名市民未有理會。

再過多約五分鐘，一早埋伏在商場店舖內或遊走於商場各處的約二十名便衣警員，突然衝出並於商場二樓開始拘捕在場人士，就記者所見，有八至九名市民被索帶反綁，其後約有三、四十名軍裝警增援，期間更一度高舉「藍旗」，再次指在場市民違反限聚令及破壞社會安寧，要求他們離開，商場內店舖隨即落閘。警方拘捕多名市民後，隨即拉起封鎖線，記者亦無法接近。

質疑商場報警

約十五到二十分鐘後，被拘捕人士被警方帶走，現時商場店舖重新開舖營業。期間有市民質問東港城的保安是否主動報警，惟該保安避答，由同事護送離開商場；同時亦有數名便衣警員阻止記者及當區區議員跟隨該兩名保安。約四、五十名市民繼續在商場二樓高叫口號。

警拘8人 涉嫌非法集結和襲警等

警方其後回應，指懷疑有人參與未經批准集結，故此進入商場警告羣眾離開，在部分市民拒絕聽從警告並起哄叫囂後，決定拘捕8人，分別涉嫌「非法集結」、「襲警」及「阻差辦公」罪。

便衣警一度舉起胡椒噴劑指向記者

到下午四時，有示威者發現二樓有兩名便衣警，約十名示威者繼而指罵他們。初時兩名便衣警未有理會，後來其中一名便衣警從褲袋中拿出伸縮警棍，指向人群及記者，然後轉身走去電梯方向，打算經中庭離開商場，有當區區議員及議員助理跟隨，期間一名便衣警員一度舉起胡椒噴劑指向記者。

其後有十多名軍裝警進入商場增援，在中庭拉起封鎖線，警告在場市民不要聚集及要求他們離開，更先後舉起「藍旗」七次，警察傳媒聯絡隊亦有拍攝現場情況，惟在場五、六十名市民未有理會。約十五分鐘後，全數軍裝警離開商場，現場只剩下十多名市民。