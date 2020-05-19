兩會2020︳掌港澳辦逾三月　傳夏寶龍將首公開評港局勢　　

全國「兩會」本周四（21日）在北京開幕，港區人大代表、全國政協委員周二早上出發往深圳檢疫，確保無病無痛才北上開會。政界未來一周焦點，將由立法會轉移至北京的人民大會堂，據聞今年會期雖因「大縮水」至一星期，但國家領導人每年接見人大、政協的會面不變，定於23或24日舉行。 自港澳系統大換班後，港澳辦、中聯辦頻頻「出招」評論香港事務，消息指，上任三個月仍未公開發言的港澳辦主任夏寶龍，在兩會期間將首次發表講話，料向建制派傳遞北京最新指示。

繼駱惠寧任中聯辦主任後，夏寶龍接替張曉明任中國國務院港澳辦主任，這種人事調整就是北京治港轉變的信號。（資料圖片）

全國人大、政協會議分別於本周五（22日）及周四（21日）召開，按慣例，主管港澳事務的中央領導人會分別接見港區人大、政協，去年身兼港澳工作協助小組組長的國務院副總理韓正，會見港區政協時讚揚特首林鄭月娥有承擔、有作為，呼籲各委員出聲支持特區政府。

今年兩會受新冠肺炎疫情押後舉行，會期大幅壓縮至一星期，但領導人會面環節仍會保留。有政協預料，中央官員屆時將開腔回應香港近期事件，除應對疫情外，更重要的是打好9月立法會選戰，全面反對「攬炒」。

國務院副總理韓正。（資料圖片）

值得注意的是，兼任港澳辦主任的全國政協副主席夏寶龍，亦會現身兩會，他由2月上任至今，一直未有公開點評香港事務，本港建制派政黨、商會社團亦因疫情未能訪京，至今未見其廬山真面目。

不過，港澳辦近月多次高調發聲，包括炮轟公民黨立法會議員郭榮鏗在內會拉布，質疑他「蓄意違背誓言、嚴重濫權行為涉嫌公職人員行為失當」，又出稿支持警方拘捕壹傳媒創辦人黎智英等民主派人士，火力相當猛。

過往港澳辦主任均會參加領導人接見人大政協的會議，不時在會場外被傳媒「捕獲」扑咪，而前主任張曉明過去幾年均有出席在人民大會堂的「部長通道」接受採訪，他去年曾在此場合指，取締主張「港獨」的香港民族黨於法有據，順理成章。

然而，今年兩會因疫情問題，只得新華社、中央電視台等幾家官方媒體的記者，獲准進入人民大會堂，而且要嚴控面對面採訪，「部長通道」亦改為以網上視頻方式舉行，屆時夏寶龍以哪種形式現身講話，仍有待揭盅。

不過據消息指，不管以哪種形式向傳媒放話，夏寶龍首次開腔評港局勢，都是傳達北京對港的最新思路，甚至是對建制陣營的最高指示，具指標性意義。