李鵬飛逝世｜劉健儀憶飛哥：轉戰直選有勇氣　多年為爭取港人民主

前立法局、行政局議員，自由黨創黨主席李鵬飛上周五（15日）晚上離世，享年80歲。人稱「飛哥」的李鵬飛縱橫政、商界數十年，貢獻良多。自由黨榮譽主席劉健儀接受查詢時憶述，李鵬飛於1998年帶領自由黨轉戰直選，令她最為深刻，「作為一個傾向得到商界支持嘅政黨，都有勇氣參與直選。」她又讚揚飛哥多年來以建制派角度，希望透過憲制改動，讓香港人真正當家作主和落實港人治港。

前立法局、行政局議員，自由黨創黨主席李鵬飛上周五（15日）晚上離世，享年80歲。（資料圖片／余俊亮攝）

劉健儀表示，據她所知，「飛哥」的身體狀況數年前開始老化，不過仍有電視台擔任主持，惟近一、兩年身體每況越下，最近一次與飛哥見面，是去年在「大Sir」首任行政會議召集人鍾士元的喪禮，兩年前也曾與飛哥在馬會吃飯。

劉健儀指出，李鵬飛當年是一眾議員的「阿Head」，她憶述，在「六四」事件發生，李鵬飛為港人爭取居英權奔走，令她最深刻的，就是李鵬飛「最有勇氣」轉戰直選，「作為一個傾向得到商界支持嘅政黨，都有勇氣參與直選。」

對於李鵬飛主張的「政黨政治」未能落實，劉健儀認為，各人有對政治的期盼仍無可厚非，她讚揚飛哥多年來以建制派角度，希望透過憲制改動，讓香港人真正當家作主和落實港人治港。

公民黨主席梁家傑在facebook悼念飛哥，他說：「哲人其萎 。飛哥，生榮死哀，祝一路好走。香港人會懷念你和你留給香港的一切。」