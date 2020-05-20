立法會選舉│疫情下公民黨取消黨慶　改網上眾籌目標250萬

公民黨今天（20日）召開記者會，公布最新眾籌計劃。公民黨主席梁家傑指，受肺炎疫情影響，該黨被迫取消維園年宵及籌款晚宴兩項主要籌款活動，加上料未能於「六四」、「七一」籌款，故需要向公眾眾籌。目標籌得250萬元。 截至下午1時半，在眾籌平台「GoGeyFunding」已籌得近4萬元。

公民黨主席梁家傑（右）及黨魁楊岳橋。（高仲明攝）

譚文豪。（高仲明攝）

提供四途經捐款

公民黨發起眾籌計劃，盼支持者小額捐款，支持該黨運作。公民黨提供四項途經予支持者捐款，包括眾籌平台、PayMe、轉數快和直接存入該黨銀行賬戶。

公民黨主席梁家傑指，因應肺炎疫情，該黨取消維園年宵及籌款晚宴兩項主要籌款活動，加上料未能於「六四」、「七一」籌款，對該黨運作構成壓力，故發起眾籌，希望香港人支持。

公民黨前法律界議員吳靄儀表示，經過去年反修例運動，香港人已變得不同，她希望透過是次捐款活動，與巿民達致互動作用，讓公民黨開拓另一條與巿民直接溝通的路。梁家傑則指，若巿民對公民黨的工作有疑問，或希望了解更多公民黨的運作，歡迎巿民與該黨溝通。

公民黨發起網上眾籌。（高仲明攝）

黨魁楊岳橋指，公民黨三線並行，包括議會陣線、國際戰線和群眾連線，形容這些是「光復香港」必須做的路線，希望巿民能小額支持。

立法會議員譚文豪表示，公民黨已成為中央眼中釘，因此更需要港人支持，又指公民黨在過去兩次大型遊行所籌得的140萬，全數捐於612人道支援基金，因此此刻更需要港人支持公民黨前行。