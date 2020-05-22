港版國安法草案全文：針對恐怖活動、外國勢力干預等四類行為

草案亦提到，行政長官應當就香港特區履行維護國家安全職責、開展國家安全推廣教育、依法禁止危害國家安全的行為等情況，定期向中央人民政府提交報告。

全國人大常委會副委員長王晨在大會解說「港版國安法」的內容，當中提到中央維護國家安全的有關機關可以根據需要，在港設立機構，依法履行維護國家安全相關職責。

全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）全文

為了維護國家主權、安全、發展利益，堅持和完善＂一國兩制＂制度體系，維護香港長期繁榮穩定，保障香港居民合法權益，根據《中華人民共和國憲法》第三十一條和第六十二條第二項、第十四項、第十六項的規定，以及《中華人民共和國香港特別行政區基本法》的有關規定，全國人民代表大會作出如下決定：

一、 國家堅定不移並全面准確貫徹“一國兩制、“港人治港”、高度自治的方針，堅持依法治港，維護憲法和香港特別行政區基本法確定的香港特別行政區憲制秩序，採取必要措施建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，依法 防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。

二、國家堅決反對任何外國和境外勢力以任何方式干預香港特別行政區事務，採取必要措施予以反制，依法防範、制止和懲治外國和境外勢力利用香港進行的分裂、顛覆、滲透、破壞活動。

三、 維護國家主權、統一和領土完整是香港特別行政區的憲制責任。香港特別行政區應當盡早完成香港特別行政區基本法規定的維護國家安全立法。香港特別行政區行政機關、立法機關、司法機關應當依據有關法體規定有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為。