港版國安法｜港澳辦：決定天經地義　外國投資者在港利益仍受保　

人大會議今早（22日）開幕，議程包括審議「港版國安法」，草案主要針對四類行為，包括顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動，以及外部勢力干預，引起香港社會關注，港股大跌逾1100點。 港澳辦於下午發表聲明，強調「港版國安法」不會影響到香港居民依法所享有的各項權利和自由，而「一國兩制」方針、資本主義制度、高度自治及法律制度均不會改變，外國投資者在香港的利益將繼續依法得到保護。 發言人又提到，《基本法》23條雖授權港區自行立法，惟回歸近23年來立法工作一直沒有完成，基於國家安全立法屬於中央事權的屬性，人大作出有關決定是天經地義。

港澳辦發言人表示，人大所作的決定十分及時、十分必要、十分重要，從國家層面建立健全港區國安法律制度及執行機制，將爲「一國兩制」行穩致遠築牢制度根基。

發言人指出，維護國家主權、統一和領土完整，依法防範、制止、懲治任何危害國家安全的行爲，是香港特别行政區應當履行的憲制責任；在制定《基本法》時，通過23條授權港區自行立法禁止任何叛國等的行為，體現了中央政府對特區的信任及原有法律制度的尊重。然而回歸近23年來，立法工作一直沒有完成，而且被嚴重污名化、妖魔化，加上香港原有相關法律長期「休眠」，港府在維護國安方面的機構設置、力量配備、權力配置方面存在諸多缺失，實際處於世所罕見的「不設防」狀態。

發言人稱，23條授予港府立法權，但並不改變國家安全立法屬於中央事權的屬性，港區國安面臨嚴峻局勢，且無法自行完成維護國全有關立法的情況下，人大作爲國家最高權力機關，根據憲法賦予的權力作出有關決定，是必然選擇，理所當然，天經地義。

批「港獨」組織乞求外國勢力干預

港澳辦發言人又再次批評，自去年反修例風波以來，港區在維護國安方面面臨的形勢日趨嚴峻，「港獨」組織和激進分離勢力在外國和「台獨」勢力支持下，公然叫囂「香港獨立」等口號，煽動無底線的「攬炒」，實施觸目驚心甚至具有恐怖主義性質的暴力犯罪，乞求並勾連外國和「台獨」勢力赤裸裸地干預香港事務；行徑嚴重挑戰「一國兩制」原則底線，嚴重危害國家主權、統一和領土完整。事實表明，國家安全漏洞大開，全社會都會付出慘痛代價。

發言人強調，法律不會影響到香港居民依法所享有的各項權利和自由，更會使到居民的合法權利和自由在安全環境下得到更好行使，而「一國兩制」方針、資本主義制度、高度自治及法律制度均不會改變，外國投資者在香港的利益將繼續依法得到保護。