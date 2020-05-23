【兩會2020】李克強報吿對台段落刪九二共識　學者料會多方面施壓

全國人大會議昨日（22日）開幕，國務院總理李克強於會上發表政府工作報吿，報告當中有關台灣的段落引發關注，外界認為代表着在大陸對台的政策或有所改變。 對比國務院總理李過往5年的工作報吿，2020年的工作報告一改之前的作風，除了刪去了「九二共識」、「一個中國原則」、「和平統一」及「和平發展」等字眼，有關台灣的篇幅亦是近年最短。本年度的報告亦欠缺了2017年及2018年的報告中，對台人民在大陸學習、創業、就業、生活優待待遇，亦缺少了「兩岸同根、骨肉相親、同命相連」等字眼。

國務院總理李克強於會上發表政府工作報吿，報告當中有關台灣的段落引發關注，外界認為代表著在大陸對台的政策或有所改變。（ AFP）

香港智明研究所研究總監許楨認為，字眼變動意味着中方對台方針隨着客觀形勢變化而徹底改變，亦代表之前以經濟、文化等交流方式的對台戰略宣告失敗。許楨認為，台灣人的身份認同、政治價值經過二十多年來選舉洗禮後已經定型，與中國可以說是分道揚鑣，故此放棄傳統對台「九二共識、和平發展」等的論述。

或冷對兩岸交流 壓縮台灣國際空間

許楨又指，中共對台的態度改變，意味着不同層面的行動變化。例如中方未必再重視於兩岸交流，甚至有冷卻、倒退的跡象。而國際層面上，亦有可能圍堵及封殺台灣加入國際組織，及影響她與其他主權國的關係，從而滿足一個中國原則。而情報及軍事上或會加強壓力，例如加強軍機、軍艦接近台灣，甚至會制定國家統一法等法律。

報告刪去了「和平統一、發展」的字眼，外界擔心會否意味着武力統一的可能。許楨認為，現時中國的武器對美國針對性強，例如高超音速武器，而美軍要有效地阻礙解放軍攻台亦難以避免造成損失，認為美國亦不會為了台灣發動世界大戰。雖然中共武統台灣在戰場上付出的代價很小，但屆時將面對管治困難的問題，因為台灣人已經建立了對民主、自由的信念以及身份認同，人心對中國離心離德，即使成功攻台亦難以管治。而美國為首的民主國家未必會在戰場上付出代價，但經濟上亦可以作出行動，故此中國武力攻台的經濟成本亦相當大。

許楨認為，字眼變動意味着中方對台方針隨著客觀形勢變化而徹底改變，亦代表之前以經濟、文化等交流方式的對台戰略宣告失敗。（資料圖片）

翻查國務院總理過往5年的工作報吿，從2015年到2019年5年間，都有提到堅持九二共識、保持兩岸關係和平發展、反對台獨的立場。而2015年的報告同時提及將要推進兩岸協商對話、推動經濟互利融合，增加兩岸人民互信的字眼。2016年起，工作報告就加入了「維護國家主權、領土完整和台海和平穩定」的字眼，亦具體表示將會「促進兩岸文教、科技等領域交流」，以及首次提及與「台灣同胞共擔民族大義，共享發展機遇，攜手構建兩岸命運共同體」的立場。

而2017年及2018年的報告，大致沿用了過往的立場，例如保留了九二共識、和平發展、維護國家主權和領土完整的立場。2017年的報告則具體提及將會為台灣人民在學習、就業、創業、生活提供更多便利，翌年則首次表示會逐步為台灣人民在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸人民同等待遇，亦會擴大兩岸經濟文化交流合作。2019政府工作報吿中，則新增要貫徹「習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神」。