【兩會2020】李克強報吿對台段落刪九二共識　學者料會多方面施壓

全國人大會議昨日（22日）開幕，國務院總理李克強於會上發表政府工作報吿，報告當中有關台灣的段落引發關注，外界認為代表着在大陸對台的政策或有所改變。
對比國務院總理李過往5年的工作報吿，2020年的工作報告一改之前的作風，除了刪去了「九二共識」、「一個中國原則」、「和平統一」及「和平發展」等字眼，有關台灣的篇幅亦是近年最短。本年度的報告亦欠缺了2017年及2018年的報告中，對台人民在大陸學習、創業、就業、生活優待待遇，亦缺少了「兩岸同根、骨肉相親、同命相連」等字眼。
國務院總理李克強於會上發表政府工作報吿，報告當中有關台灣的段落引發關注，外界認為代表著在大陸對台的政策或有所改變。（ AFP）
香港智明研究所研究總監許楨認為，字眼變動意味着中方對台方針隨着客觀形勢變化而徹底改變，亦代表之前以經濟、文化等交流方式的對台戰略宣告失敗。許楨認為，台灣人的身份認同、政治價值經過二十多年來選舉洗禮後已經定型，與中國可以說是分道揚鑣，故此放棄傳統對台「九二共識、和平發展」等的論述。
或冷對兩岸交流 壓縮台灣國際空間
許楨又指，中共對台的態度改變，意味着不同層面的行動變化。例如中方未必再重視於兩岸交流，甚至有冷卻、倒退的跡象。而國際層面上，亦有可能圍堵及封殺台灣加入國際組織，及影響她與其他主權國的關係，從而滿足一個中國原則。而情報及軍事上或會加強壓力，例如加強軍機、軍艦接近台灣，甚至會制定國家統一法等法律。
報告刪去了「和平統一、發展」的字眼，外界擔心會否意味着武力統一的可能。許楨認為，現時中國的武器對美國針對性強，例如高超音速武器，而美軍要有效地阻礙解放軍攻台亦難以避免造成損失，認為美國亦不會為了台灣發動世界大戰。雖然中共武統台灣在戰場上付出的代價很小，但屆時將面對管治困難的問題，因為台灣人已經建立了對民主、自由的信念以及身份認同，人心對中國離心離德，即使成功攻台亦難以管治。而美國為首的民主國家未必會在戰場上付出代價，但經濟上亦可以作出行動，故此中國武力攻台的經濟成本亦相當大。
許楨認為，字眼變動意味着中方對台方針隨著客觀形勢變化而徹底改變，亦代表之前以經濟、文化等交流方式的對台戰略宣告失敗。（資料圖片）
翻查國務院總理過往5年的工作報吿，從2015年到2019年5年間，都有提到堅持九二共識、保持兩岸關係和平發展、反對台獨的立場。而2015年的報告同時提及將要推進兩岸協商對話、推動經濟互利融合，增加兩岸人民互信的字眼。2016年起，工作報告就加入了「維護國家主權、領土完整和台海和平穩定」的字眼，亦具體表示將會「促進兩岸文教、科技等領域交流」，以及首次提及與「台灣同胞共擔民族大義，共享發展機遇，攜手構建兩岸命運共同體」的立場。
而2017年及2018年的報告，大致沿用了過往的立場，例如保留了九二共識、和平發展、維護國家主權和領土完整的立場。2017年的報告則具體提及將會為台灣人民在學習、就業、創業、生活提供更多便利，翌年則首次表示會逐步為台灣人民在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸人民同等待遇，亦會擴大兩岸經濟文化交流合作。2019政府工作報吿中，則新增要貫徹「習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神」。
2015年國務院政府工作報告
我們將堅持對台工作大政方針，鞏固兩岸堅持「九二共識」、反對「台獨」的政治基礎，保持兩岸關係和平發展正確方向。努力推進兩岸協商對話，推動經濟互利融合，加強基層和青少年交流。依法保護台灣同胞權益，讓更多民眾分享兩岸關係和平發展成果。我們期待兩岸同胞不斷增進了解互信，密切骨肉親情，拉近心理距離，為實現祖國和平統一貢獻力量。我們堅信，兩岸關係和平發展是不可阻擋、不可逆轉的歷史潮流。
2016年國務院政府工作報告
我們要繼續堅持對台工作大政方針，堅持「九二共識」政治基礎，堅決反對「台獨」分裂活動，維護國家主權和領土完整，維護兩岸關係和平發展和台海和平穩定。推進兩岸經濟融合發展。促進兩岸文教、科技等領域交流，加强两岸基層和青年交流。我們將秉持“兩岸一家親”理念，同台灣同胞共擔民族大義，共享發展機遇，攜手構建兩岸命運共同體。
2017年國務院政府工作報告
我們要深入貫徹對台工作大政方針，堅持一個中國原則，維護「九二共識」共同政治基礎，維護國家主權和領土完整，維護兩岸關係和平發展和台海和平穩定。堅決反對和遏制「台獨」分裂活動，絕不允許任何人以任何形式、任何名義把台灣從祖國分裂出去。要持續推進兩岸經濟社會融合發展，為台灣同胞尤其是青年在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利。兩岸同胞要共擔民族大義，堅定不移推動祖國和平統一進程，共同創造所有中國人的幸福生活和美好明天。
2018年國務院政府工作報告
我們要繼續貫徹對台工作大政方針，堅持一個中國原則，在「九二共識」基礎上推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。堅決維護國家主權和領土完整，絕不容忍任何「台獨」分裂圖謀和行徑。擴大兩岸經濟文化交流合作，逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等待遇。兩岸同根，骨肉相親。兩岸同胞順應歷史大勢、共擔民族大義，必將共創中華民族偉大復興的美好未來！
2019年國務院政府工作報告
我們要堅持對台工作大政方針。全面貫徹落實習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上的重要講話精神，堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。堅決反對和遏制「台獨」分裂圖謀和行徑，堅決維護國家主權和領土完整。深化兩岸融合發展，持續擴大兩岸經濟文化交流合作。兩岸同胞同根相繫、同命相連，應攜手共創共享全體中國人的美好未來。
2020年國務院政府工作報告
我們要堅持對台工作大政方針，堅決反對和遏制「台獨」分裂行徑。完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的製度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對「台獨」、促進統一，我們一定能開創民族復興的美好未來。