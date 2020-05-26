何鴻燊逝世│政商叱咤風雲　一句「肥到襪都着唔落」改寫西九命運

「賭王」何鴻燊今(26日)於養和醫院離世，享年98歲。在商界叱咤風雲的他，多年留下不少為人熟悉的金句。2005年初，時任政務司司長曾蔭權主推以單一招標形式發展西九龍文娛藝術區發展計劃，事件極起社會極大迴響。當時擔任地產建設商會會長何鴻燊亦大力反對，曾在公開場合形容中標財團「肥到着唔到襪」，不滿西九招標過程之情形於色，當時有傳何鴻燊這番言論驚動北京，最後整個西九項目計劃「推倒重來」，不但放棄天幕設計，更成立西九諮詢委員會重新諮詢。何鴻燊在整件事發揮了無形的巨大影響力，可謂扭轉了整個西九的命運。

西九龍文娛藝區為特首董建華在1998的施政報提出，決定在西九龍填海區約40公頃土地，興建一個全新的表演場地，建立香港的藝術中心和娛樂體育中心的形象。（資料圖片）

西九龍文娛藝區為特首董建華在1998的施政報提出，決定在西九龍填海區約40公頃土地，興建一個全新的表演場地，建立香港的藝術中心和娛樂體育中心的形象。時任政務司司長曾蔭權接手處理項目，他當時提出以單一招標方式發展西九文化區，由於涉及天文數字般的巨大經濟利益，被外界質疑「益地產商」，曾蔭權當時不得不公開辯解，指此舉是最佳做法，亦符合香港市民的利益。

直至2004年，港府接獲5份發展建議書，其中包括信和及九倉牽頭的「藝林」、由恒基地產組成的「香港薈萃」及長實和新地組成的「活力星」等。

斥中標財團「肥到着唔到襪」 倡西九項目分拆招標

不過單一招標的爭議熱度有增無減，在政商界舉足輕重的何鴻燊，在2014年公開向政府發炮，指單一招標只容許數間有能力的地產商競投項目，令地價收益壓低到500至600億，但若將項目分拆招標，庫房可收取高達2100億收入。他當時更說了一句至今仍被人津津樂道的名句，就是更形容中標財團「肥到着唔到襪」，又說「（他們）好世界到不得了，咁你仲要封埋呢封大利是？」何鴻燊這番言論不僅成為一時熱話，更有指事件驚動了北京。翌年，立法會通過要求當局撤回西九單一招標及取興建天幕動議。

時任政務司司長曾蔭權接手處理西九項目，他當時提出以單一招標方式發展西九文化區，被外界質疑「益地商」。（資料圖片）

最終在2016年，由於曾蔭權已上任行政長官，西九龍文娛藝術區計劃改由當時政務司司長許仕仁負責，許仕仁宣布將整個西九計劃「推倒重來」，放棄天幕設計，同時改變單一招標形式，建立西九諮詢委員會重新諮詢和對項目作出修改。

項目經過多年跟進和發展，最後由西九龍文娛藝術區改為西九文化區，而首個落成的永久場地M+展亭在2016年9月啟用，而戲曲中心及西九自由空間則為西九文化區的首兩個主要文化表演場地。