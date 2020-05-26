港版國安法｜林鄭譴責周日遊行　批暴力分子襲擊不同政見人士

全國人大會議正審議「港版國安法」，針對顛覆國家政權、分裂國家、實施恐怖主義活動及外部勢力干預行為，有網民周日（24日）下午在港島區發起遊行反對立法，爆發激烈衝突。 特首林鄭月娥今（26日）岀席行會前表示，留意到有反政府力量針對《國歌法》和「港版國安法」，在周日發起示威和暴力行為，對此表示強烈譴責。她又指，有暴力分子對持不同意見人士施以襲擊，對兩位受傷人士表示慰問。

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慰問周日遇襲的律師和女士

林鄭表示，近幾天看到香港社會各界高度關注國安法，對於不少市民支持感高興。林鄭特別提及周日的遊行，稱當日在銅鑼灣和灣仔發生暴力事件，更有暴力份子肆無忌憚、眾目睽睽下，襲擊持不同政見人士。對於有律師和女士被「暴徒」襲擊受傷，她向兩人表示慰問，希望他們早日康復。

中央訂立「港版國安法」勢在必行

林鄭又指，過去一年香港受到鼓吹港獨及外國干預等事件影響，不能拖延完善國家安全法律及執行機制的工作，故由中央去做理所當然。林鄭又稱，若有反對只能依法處理違法行動，強調中央有決心勢在必行，港府會堅定立場且全力支持。

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