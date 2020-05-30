首位工聯會成員晉身問責班子　何啟明：周一將辭立法會議員

政府宣布，委任工聯會立法會議員何啟明為勞工及福利局副局長，並委任民建聯成員葉俊廉為財經事務及庫務局局長政治助理。 今次是政府首次委任現任立法會議員為問責官員，亦是首位工聯會成員獲委任為問責官員。何啟明在Facebook表示，將於6月1日起辭任勞工界立法會議員。他感謝工聯會的栽培，「尤其是黃國健、麥美娟和郭偉强，以及同陸頌雄的合作無間，加上同事的同心合力，令今屆工聯會團隊戰鬥力旺盛。在新崗位上，我會不忘各位前輩老師的教導，繼續為勞工基層及廣大市民福祉努力工作」。 《香港01》正向立法會秘書處查詢後續安排，暫未獲回覆。

何啟明指，在近四年的任期中，不少勞工權益已經得到改進：五天侍產假已經落實，十四週產假立法亦有望在這屆任期內實施，取消強積金對沖亦在工作過程中，政府亦已宣佈將會劃一勞工假期與公眾假期為17日。他又說，今日的勞工環境與四年前已完全不同，打工仔會更加著重保就業、恢復經濟發展，這個亦是工聯會的努力工作的方向，他會帶著這些民間聲音進入政府，推動符合香港市民福祉的政策。

何啟明月薪跳升逾倍

現時政府副局長的月薪，視乎不同資歷有所不同，介乎 $217,800 – 251,350之間。換言之，以立法會議員約10萬元月薪計算，何啟明下月開始的人工將跳升1倍。

根據基本法第79(4)條，任何立法會議員如接受政府的委任而出任公務人員，需由立法會主席宣告其喪失立法會議員的資格。

政府表示，現年35歲的何啟明，加入政府前為立法會議員。他於2012年至2019年期間曾任觀塘區議員。政府說，何啟明熱心投入公共服務，包括曾任香港中文大學校董會成員、香港製造業總工會總幹事，以及香港文職及專業人員總會理事會理事，在處理勞工事宜方面有豐富經驗。他擁有香港中文大學文學學士學位，亦是工聯會成員。

4名政府官員來自民建聯

在何啟明加入政府後，現時官場中人的有政黨背景人士，仍以民建聯為大戶，現時有4名代表在政府，包括民政事務局局長徐英偉、財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局副局長陳百里，以及政務司司長政治助理蕭嘉怡。

自由黨則有1名副局長及1名政助，分別是財經事務及庫務局副局長陳浩濂、運輸及房屋局政治助理符傳富。