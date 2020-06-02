港版國安法｜楊鐵樑：主權國立國安法不容反駁　批外國評論不真誠

香港前最高法院首席大法官楊鐵樑今日（2日）發聲明，指近日各方已充分闡述了香港特區急需立國安法的原因，他認為每個主權國家都有為其國家安全利益進行立法的固有權利，此一原則是不容反駁。 他指，《公民權利和政治權利國際公約》明確規定，任何此類權利都必須考慮到國家安全的需要，「儘管有海外評論員表示反對，但如果他們各自所屬的國家安全受到破壞，他們將會同樣積極地援引《公約》的規定。因此，那些反駁及行為，都是不真誠的。」

曾競逐首屆特首的前最高法院首席大法官楊鐵樑發聲明，指各方已充分闡述特區急需立法原因。（資料圖片）

指條文未公布 揣測無益

楊鐵樑表示，在過去23年來，香港特區在處理顛覆活動方面，一直存在著立法和執行的真空，目前對於國安法將如何草擬和頒布、安全問題如何處理，尚未清楚，認為揣測可能發生或可能不會發生的事，並無益處。

他強調，數世紀以來普通法原則在英國、加拿大、澳洲、新西蘭、香港等地一直運作良好，「無罪推定、公平審訊權、司法獨立必須是我們論述的核心」，他從最近的新聞報道中欣悉，這些價值在制訂有關法例時是受到尊重的，強調「真誠和信任是活在這個大時代的重要元素。」

中央為香港制定國安法，引起司法界關注。（資料圖片）

李國能稱理解立法 倡不設追溯期

首任終審法院首席法官李國能今日在報章撰文，指香港一直未能為《基本法》第23條立法，人大為香港制定國家安全法的決定是可以理解及合理，但問題癥結在於法例的實際內容。他提出多項建議，包括國安法必須不具追溯力、在香港公開公正進行審訊、調查權力必須受香港法律規管、被告應被假定無罪、必須在無合理疑點下定罪等。