港版國安法︳香港眾志發起聯署　促請歐洲國家領袖表態反對

歐盟早前表示，認為「港區國安法」將嚴重損害及破壞一國兩制原則，同時英、法、德等7個國家亦表達對北京推動國安法有疑慮。香港眾志黃之鋒、羅冠聰及民間外交網絡發言人張崑陽發起網上聯署，促請歐盟成員國發聲要求中央撤回「港版國安法」，並加快《馬格尼茨基法案》立法工作，並在與中國貿易協定加入保障香港人權的條文。 張崑陽指，他們的聯署目前已有7萬人支持，希望未來突破十萬人加入聯署。黃之鋒表示，國際戰線並不止於某一至兩個國家，歐洲各國、亞太以至印太地區國家的支持亦相當重要。 對於全國大人常委譚耀宗指反對國安法的人應被DQ，張崑陽認為譚的說法「荒天下之大謬」，認為不可能因香港有憲制責任就國安法立法，因而不可討論反對與否，反問曾經參與2003年反國安法大遊行的人是否全部要被DQ。

香港眾志發起聯署，促請歐盟成員國發聲要求中央撤回「港版國安法」。(鄭子峰攝)

張崑陽表示，他們會將今次的聯署及公開信內容發至各國領事。對於勾結外國勢力的指控，張崑陽反指，外國領事有與建制派交流，連中聯辦亦有就國安法與他們會面，反問建制派與中聯辦是否與外部勢力勾結？他強調，香港的特別之處，正是可以有這些國際間的正常交流。

張崑陽表示，歐盟，英、法、德等國都相當關注香港的情況，而北歐國家亦有很快回應事件，例如瑞典已表明，會在歐盟啟動制裁程序。他強調，在國際法之下，一些違法、違反國際人權等問題，國際社會亦有權制裁。



羅冠聰呼籲港人加入反對國安法，指他們會繼續本地宣傳、國際解說，認為國安法完全破壞一國兩制，望國際社會繼續施壓，呼籲北京如不繼續保持香港的高度自治，將令香港失去特殊地位及聲譽。

黃之峰補充，除了歐盟7國已表態反對國安法，表達不同程度的疑慮，仍有15個歐洲國家未作表態，但指未表態的只是指政府機關，例如意大利就已經有議員動議，反對港版國安法。