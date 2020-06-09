林鄭宣布：所有政治委任官員及行會成員　未來一年將凍薪

特首林鄭月娥今（9日）出席行政會議前見記者，宣布所有政治委任官員，包括特首、司局長、副局長、政治助理，以及行政會議非官守議員，未來一年將會凍薪。 她又提到上星期宣布公務員凍薪之決定，強調有關決定符合機制，經已考慮一籃子的六個因素，呼籲公務員理解及體諒，社會希望他們一起共渡時艱，又強調政府早前已表明沒計劃裁減公務員，或推行自願離職計劃。

特首林鄭月娥今出席行政會議前見記者時宣布，所有政治委任官員，未來一年將會凍薪。(盧翊銘攝)

林鄭表示，全體政治委任官員未來一年將不會按薪酬調整機制加薪，由於早前她與各司局長已經宣布減薪，各人的薪酬將會在減薪下凍結於現有水平。她續稱，政治委任官員的加薪制度很機械式，每年都是在這個時候檢視過去12個月的丙類消費物價指數變動而自動調整，今年的情況有關數字是正百分之二，但最終決定不會按通脹加薪。

此外，行政會議非官守成員亦同意十月起會凍薪，不會按機制調整薪酬。



行政會議上星期通過全體公務員今年凍薪，惹來公務員團體不滿，批評不按照機制辦事，並擔心可能未來兩年都無人工加。

林鄭今早亦有談及公務員凍薪之決定，強調有關決定並無偏離一直的機制，而社會此時均希望公務員能共渡時艱，冀公務員理解及體諒。

她又指儘管公共財政面臨好大挑戰，但政府已表明沒計劃裁減公務員，或推行自願離職計劃、即「肥雞餐」。

