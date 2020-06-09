立法會選舉｜戴耀廷：國安法後DQ機會大　勝初選者可定Plan B人選

立法會選舉今年9月舉行，劍指「35+」的各路民主派敲定最終初選方案，今日（9日）舉行記者會公布詳情。負責牽頭的港大法律系副教授戴耀廷坦言，港區國安法實施後，民主派被取消參選以至當選資格的機會非常大，若公民投票後獲推薦的參選人被取消資格，將會由該人指定「Plan B」出選。他又指，已經接觸過包括本土派在內，近乎所有有意參選的民主派人士，當中只有熱血公民表明不會參與協調機制。 戴耀廷稱儘管形勢嚴峻，但仍未放棄爭取民主，亦不會放棄每一個機會表達對民主的決心，並稱「公道自在人心，歷史自有功論」。他鼓勵市民即使政治權利被剝奪，亦要通過公民投票，積極實踐社區參與。 另一名負責統籌協調的前立法會議員區諾軒則表示，為「35+」做好協調才能報效市民期望，相信是次初選可能比官方選舉更能反映民主派選民意見。

初選報名期為6月13至20日，公開予支持民主陣營人士參與。(梁鵬威攝)

5個地方選區及俗稱「超級區議會」的區議會（二）與衞生服務界，將於7月11至12日、上午9時至下午9時進行民主派35+全民投票，目標有17萬名選民參與；初選報名期則為6月13至20日，公開予支持民主陣營人士參與，參選人須提交100名合資格選民提名，以及1萬元保證金。被委托承辦的民主動力，其副召集人、東區區議會副主席趙家賢負責擔任選舉開支代理人，民主動力將會在6月24日公布各區的有效參與者。

戴耀廷介紹指，是次用到的投票系統由香港民意研究所全新設計，與以往的初選有異，市民需要用自己的手機掃描票站內專屬的二維碼進入系統，並輸入少量個人資料以防止重覆投票；市民在系統中只會見到所屬區分及超區的參選名單，完成投票後要向票站職員索取編號以取得另一個二維碼，由職員以平板電腦確認市民資料。戴耀廷提醒市民要提供身份證以及住址證明、各級選舉投票通知書或是選舉事務處選民記錄截圖。民主動力會於7月13日公布選舉結果。



另外於8月18日至9月1日，民研會以電話抽樣形式在每區訪問至少1000名市民，以調查各參選名單的知名度。計劃希望能以眾籌形式籌得350萬元，惟趙家賢提醒捐款不可多於1000元，以免違反選舉條例。另外，由於預料票站會被不同政見人士或警察干擾，為免影響投票進行，戴耀廷認為最理想是在452個區議會選區中都各有一個票站，鼓勵各區黃店借出場地。



戴耀廷坦言，港區國安法實施後，民主派被取消參選以至當選資格的機會非常大。(梁鵬威攝)

港島、九西出選名單數目初選後再議

經協調後，會派出九龍東5張、新界西6張、新界東7張及超區4張參選名單，香港島及九龍西的參選名單數目則於公民投票後決定。戴耀廷認為，加上飲食界及文化界等4個界別登記選民人數大增，有機會在立法會取得過半議席。

被問及參選人是否需要承諾反對《施政報告》和否決《財政預算案》，戴耀廷稱，不會愚蠢得為政府提供取消參選資格的藉口。戴耀廷又指，不會要求參選人參署書面聲明承諾支持度不足需要棄選，認為彼此在協調過程中已建立一定程度的信任，有信心出現規範性的結果。