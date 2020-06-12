港版國安法．專訪｜田北俊希望聯盟去信栗戰書　倡港審、不設追溯

全國人大常委會下次會議將於本月18日至20日在北京舉行，屆時預料將審議「港版國安法」。 由田北俊牽頭成立的希望聯盟早前去信全國人大委員長栗戰書，對人大立法的決定表示理解，並提出五個市民特別關注的要點，包括立法不應有追溯力，應在本港法院審案等，期望人大能夠採納並釋除市民疑慮，讓立法工作順利進行。

田北俊牽頭成立的希望聯盟早前去信全國人大委員長栗戰書，對人大立法的決定表示理解，並提出五個市民特別關注的要點，包括立法不應有追溯力，應在本港法院審案等，期望人大能夠採納並釋除市民疑慮，讓立法工作順利進行。

田北俊解釋，因聯盟不認同由全國人大常委會為香港立法，故不會對此表示支持，但亦不代表反對，就此事僅表示理解，並去信栗戰書表達關注。

在2003年曾領自由黨反對《基本法》23條立法，但如今卻不反對人大訂立「港版國安法」，田北俊說，當年七一遊行眼見市民有重大反彈，故最後決定反對立法，但他強調，現時社會情況與03年不同，當年無人主張港獨，亦無人踐踏國旗、到美國進行遊說，認為這些做法都不能接受。

希望聯盟5名發起人除了田北俊外，還有另外兩名自由黨榮譽主席周梁淑怡、劉健儀，以及自由黨黨魁鍾國斌和前山頂區議員林文傑。

希望聯盟的發起人除了田北俊外，還包括自由黨黨魁鍾國斌。（資料圖片）

聯盟倡由香港機構負責執法 採普通法語文

5人在信中表示，期望人大常委會在立法過程中，能充分了解並考慮絕大部分香港人的憂慮，盡量消除他們的惶恐不安，鞏固他們對一國兩制和香港前途的信心。聯盟指，按香港奉行的普通法制度，刑事法並無追溯力，期望「港版國安法」可以跟隨這個法理傳統。第二，聯盟認為應由香港自行建立健全的執行機制，由香港機構人員負責執法，加強香港市民對「一國兩制，港人治港」的信心，不應將責任推卸予中央。

第三，對於有意見認為不能由外籍法官處理關於「港版國安法」案件，聯盟對此表示不同意，認為香港的外籍法官都有宣誓效忠香港特別行政區和基本法，剔除他們會有損《基本法》保障的司法獨立原則，甚或會對香港的法治基礎和「港版國安法」造成嚴重傷害。

第四，由於香港的法律制度建基於普通法，聯盟認為「港版國安法」應採用普通法的語文，以避免將來在法律釋義和法律應用上出現問題，亦能更好地讓香港法院在審判案件時，可按《基本法》第84條參考其他普通法適用地區的司法判例。

最後，聯盟認為「港版國安法」案件應由香港法院，包括原審、上訴庭及終審法院按照公平、公正、公開原則處理。