再出發大聯盟發起「促消費」行動　設商戶優惠資訊平台

政府1萬元現金發放計劃即將於 6 月 21 日（父親節）當日開始接受登記，並在 7 月 8 日起陸續「派錢」。 「香港再出發大聯盟」今日（11日）發起「促消費、撐經濟」行動，向全港商戶收集折扣及其他優惠資訊，同時聯絡全港各商場業主，希望他們推出優惠計劃拉動消費。

大聯盟刺激消費促經濟小組召集人王惠貞表示，今次行動籌備僅兩星期，剛好趕及政府向全港市民發放一萬元現金之際，相信各大商場及商戶同事會有優惠政策推出，惟推銷渠道不足，希望全港商戶能充分利用其統一平台，把折扣和優惠放上網站。

大聯盟副秘書長、香港中華出入口商會副會長黃英豪指，今次優惠資訊平台是開放式，絕對沒有任何「黃藍」標籤，但商戶需要透過商會提供的密碼登入網上戶口發放資訊。



香港餐飲聯業協會會長黃家和指過去數月限聚令打擊飲食業，業內失業率由去年3%上升至5月份的12%，餐飲及零售行業將舉辦更多宣傳推廣活促進經濟。他透露初步估計有逾千間食肆參與優惠活動，呼籲市民多外出消費。

大聯盟發起人之一的藝人鍾鎮濤表示，對演藝界而言，社會穩定才會歌舞昇平，「限聚令最多准8個人，但要8千人先開得成演唱會，未有咁快可以同大家開Band唱歌。」表示會盡量多聘請樂手練歌，幫助行內經濟。