政府強烈譴責有公務員工會參與發動罷工公投　定必嚴肅追究

特區政府發言人今日(12日)發聲明，強烈譴責有公務員工會號召公務員參與「罷工公投」，反對港區國家安全立法，並形容工會採取激烈手段，損害整體香港社會利益和公務員隊伍聲譽，定必嚴肅追究。

特區政府發言人發聲明，強烈譴責有公務員工會號召公務員參與「罷工公投」，反對港區國家安全立法。(資料圖片)

發言人稱，香港過去一年飽受連串暴力事件和疫情雙重打擊，經濟環境嚴峻，批評在此關鍵時刻，「竟然有公務員工會公然鼓動公務員參與所謂『罷工公投』，採取政治性罷工的激烈手段去反對國家安全立法，完全罔顧罷工行動會影響特區政府的有效運作和社會穩定，衝擊香港經濟，損害香港市民的利益，實令人深感憤慨。」

政府絕不會坐視不理，若有公務員公然違反《公務員守則》，定必嚴肅追究，強調公務員作為公職人員體系中的主要組成部份，具有政制上的角色，必須堅守法治、政治中立，不論本身政治信念如何，必須對在任的行政長官及政府完全忠誠，竭盡所能履行職務，不受本身的政治信念所支配或影響。

聲明重申，」《基本法》和香港法律體系並沒有『公投』制度，所謂『公投』既無憲制基礎，亦無法律效力。公務員必須認清事實，保持理性，切勿參與其中，以免辜負廣大市民的期許。」強調國家安全事務屬中央事權，「從國家層面制訂香港特區維護國家安全的法律制度是合憲、合法、合情、合理。」「有關法規主要是懲治極少數從事嚴重危害國家安全的行為和活動的人，絕不會影響廣大香港居民，包括公務員，依法享有及行使的各項權利和自由，包括言論、新聞、集會、示威、遊行等自由。」

新公務員工會主席顏武周。(資料圖片)

新公務員工會主席顏武周，近日表明參與反「港區國安法」罷工公投。他昨日於其facebook 證實，已由署任一級助理勞工事務主任，降回至二級助理勞工事務主任，同時勞工處另有7名公務員亦被免去署任的職位。