6.12一周年｜許智峯銅鑼灣被捕　手索索帶　稱手腕被大力扭曲

今日是6.12包圍立法會事件1週年，本港多區均有反修例事件的展覽，吸引不少市民聚集。 夜晚約8時30分，警方於銅鑼灣東角道舉起藍旗，要求在場人士不要聚集。在場的民主黨立法會議員許智峯用大聲公呼籲警方克制，期間被警員帶至封鎖線內搜身及查問，許一度獲釋，指警方曾大力扭曲他的手腕及出言侮辱。其後許被警方正式拘捕，雙手被索帶索住。

許智峯向記者講解事件經過期間，有警員走到他旁邊，稱正式將他拘捕。其後許智峯雙手被索帶綁住，坐在金佰利商場地下。（翟睿敏攝）

銅鑼灣是其中一個舉行反修例事件展覽的地區，晚上8時15分，警員分別在銅鑼灣祟光百貨外多次舉起藍旗警告，要求聚集人士離開，又在場拉起封鎖線。其後警方在祟光百貨外制服至少一人，又在東角道推進，在世貿中心外制服至少兩人，引起在場人士不滿，並指罵警員，附近商場隨即落閘。

8時35分，警方於東角道向世貿中心方向再度舉藍旗，民主黨立法會議員許智峯用大聲公呼籲警員不要挑動市民情緒、保持冷靜克制，警方警告他不要再挑撥現場市民情緒，但許繼續使用大聲公向警方作出呼籲。其後許智峯被防暴警帶至警方封鎖線內，並在金佰利商場後巷內被搜身及查問約5分鐘，其後一度獲釋。

獲釋後許智峯向傳媒講解當時情況，許指他剛才是履行議員職務，處理市民申訴，指警方要求沒收其揚聲器，而在查問期間他的手腕被防暴警大力扭曲，亦被防暴警出言挑釁。而在許智峯向記者講解事件經過期間，有警員走到他旁邊，稱正式將他拘捕。其後許智峯雙手被索帶綁住，坐在金佰利商場地下。