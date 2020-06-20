港版國安法細節曝光　凸顯香港一條龍執法、檢控與審案　設保險線

港版國安法細節曝光，是否由香港主理執法、檢控和審案，成為社會的焦點。據新華社報道，草案將凸出「香港主導執法」的主軸，即將通過的港版國安法，由香港警務處新設立維護國家安全的專責部門負責執法，律政司亦會設立專門的國安犯罪部門，負責檢控工作；案件亦由香港法庭審理，貫串成香港「一條龍式」執行國安法。 不過，中央亦設下了「保險線」，列明當香港對某些特殊案件無力執法時，「駐港國安公署」可行駛管轄權，而處理案件的法官亦須由特首指派。

港版國安法人大會議上通過之後，由人大常委會開會審議。（中新社）

港版國安法自構思曝光以來，最受關注的一點，「內地介入」有多大？據悉，北京在制定過程中刻意想消除外界有關疑慮。其中《草案》明確規定，

（一）港府需成立「香港維護國家安全委員會」，負責香港特別行政區維護國家安全事務，承擔維護國家安全的主要責任。

（二）執行層面，從執法、檢控到審判，特區成立專門部門、配備專門力量、指定專門人員負責處理。香港特區警務處設立維護國家安全的部門，配備執法力量。

（三）特區政府律政司設立專門的國家安全犯罪案件檢控部門，負責國家安全犯罪案件的檢控工作和其他相關法律事務。

（四）從案件管轄、法律適用看，香港特區對本次立法規定的絕大多數犯罪案件行使管轄權。特區管轄國家安全犯罪案件的立案偵查、檢控、審判和刑罰的執行等訴訟程序事宜，適用本次立法和香港特別行政區本地法律。香港特別行政區管轄的國家安全犯罪案件的審判循公訴程序進行。

《草案》強調，中央實行管轄的案件只是「特定情形下」的，情況少之又少。換句話說，只是在特區對危害國家安全的案件「管不了」、「管不好」情況下，中央才會出手，因此不會取代香港特區有關機構的責任，也不會影響特區依據基本法享有的獨立的司法權和終審權。