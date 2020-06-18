立法會通過張舉能出任終院首席法官　11泛民投棄權票　郭榮鏗贊成

立法會會議今日（18日）審議委任張舉能為終審法院首席法官的擬議決議案，民主黨立法會議員許智峯日前表明，該黨將就相關議案投下棄權票，希望向市民及法律界發出警號，反映法治已危在旦夕。 在今日的會議上，多名泛民議員亦表明會投棄權票，以表達對司法獨立受損、法官任命制度等的不滿。公民黨楊岳橋批評，律政司司長擔任司法人員推薦委員會當然委員，容許行政影響司法，損害司法的獨立性。決議案最終以39票贊成、5票反對、11票棄權獲通過。 隨著任命議案通過，張舉能將接替2021年1月退休、現任終院首席法官馬道立。

張舉能明年一月出任終院首席法官。（資料圖片）

公民黨棄權 郭榮鏗不跟隊

許智峯於會上重申，民主黨會投棄權票，他批評律政司破壞法治，故要提醒司法機關應要制衡而非配合政府。許智峯指，民主黨早前進行電話訪問，有超過5成受訪者擔心法治成為打壓自由的工具，反映香港的司法獨立岌岌可危；而最近一些法官就反修例案件所作的判詞，亦不符合社會的主流期望。

本身是大律師的公民黨楊岳橋亦表示，該黨除法律界郭榮鏗外，亦會投棄權票，尊重郭榮鏗作為法律界代表要按界別及個人意願投票。楊岳橋指，負責建議任命法官的司法人員推薦委員會，由律政司司長擔任當然委員，令行政影響司法，認為應改革相關制度。他又寄語未來的首席法官任重道遠，將會面對港人對法庭的信心、香港司法在世界的聲譽等來自各方的挑戰，需要具備足夠的能力及勇氣，向全世界展示香港的司法獨立，以及法庭不受任何勢力影響。

根據投票紀錄，楊岳橋、陳淑莊等4名公民黨議員投棄權票，郭榮鏗則投贊成票，「專業議政」李國麟、葉建源、莫乃光、梁繼昌亦投贊成票。

許智峯。（羅君豪攝）

周浩鼎倡設量刑委員會

民建聯周浩鼎指，近來頻頻發生令市民質疑法官的事，包括有匿名法官向《路透社》作失實言論、抹黑中央，呼籲當局嚴肅跟進。他又稱，近日社會質疑反修例案件的判刑過輕，不夠阻嚇性，更鼓吹暴力及違法行為；希望在新法官的領導下，可參考英國成立量刑委員會，定明不同情況下應判處什麼懲罰。

郭榮鏗贊成委任張舉能出任終院首席法官的議案。（羅君豪攝）

張建宗讚張舉能持正不阿 批許智峯中傷律政司

政務司司長張建宗發言時表示，張舉能自2001年加入司法機構，多年來主管高等法院的司法及行政事務，讚揚對方持正不阿，深受司法機構及法律界的敬重，具豐富的行政經驗及領導才能，相信他足以履行司法機構之首的職責。

他又強調，司法獨立是香港的核心價值，《基本法》亦保障司法獨立，法官審判不受任何干預。張建宗指，司法獨立要由全港市民共同捍衛，任何人都不應向法官施壓甚至人身攻擊。對於議員擔心國安法對司法的影響，張建宗批評講法錯誤，香港作為中國不可分割的一部分，特區政府要履行憲制責任，認為立法具必要性及迫切性，並且合憲、合法、合情、合理。

對於律政司被指不應任推薦委員會，張建宗並不認同，認為律政司擔當法治守護者，對有關司法的各方面工作充分掌握。他又斥責許智峯指控律政司破壞法治，說法失實，是不負責任的中傷。