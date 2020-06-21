【立法會選舉】黃子悅參加新界西初選　被控暴動罪已準備Plan B

民主派下月中舉行立法會初選，曾任「學民思潮」發言人的黃子悅今日（21日）宣布參選新界西的初選，以民主派取得立法會過半數議席為目標，爭取政府特赦反修例示威者等訴求。 對於街工表明不會單以初選結果決定會否出戰正式選舉，惹起其他參選人不滿，黃子悅指，她不會攻擊街工的做法，但承認不再當街工是同路人。

黃子悅今日（21日）在宣布參選記者會指，自己作為抗爭者被控暴動罪後，開始思考可繼續做甚麼，不希望白白等待，故決定參選。她稱，自己在1997年後出生，見證香港在中國治下的變化，參選是為了「向政權宣戰」。

至於被控有何影響，黃子悅稱自己面對暴動控罪，但警方由去年11月18日拘捕她至今，仍未提出證據起訴，相信所有抗爭派人士都要會面對打壓。

黃子悅又說，不應考慮會否被DQ，而民主派初選是無篩選的選舉，呼籲大眾不應只看政治現實，否則去年亦不會有人參與抗爭運動。她表示，立法會並非其最終目標，參選只是寸土必爭，想將抗爭的聲音帶進議會。

黃子悅宣布參加新界西初選。（余俊亮攝）

她說一旦被DQ，已準備交由Plan B代為參選，但人選仍在安排中，亦有與其他候選人有交流。至於為何參選新界西？黃子悅稱自己是荃灣人，亦曾跟關注橫洲發展的議題。

民主派初選方面，黃子悅指，據悉街工最終沒有報名參與初選，又指由於街工的做法不尊重民主協定，不會再視他們為同路人。