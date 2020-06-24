立法會因法定人數不足流會　月內第三次　梁君彥「極速」重開會議

立法會今早11時（24日）復會，惟不足一小時即告流會，是本月內第三次。人民力量議員陳志全在會上提出點人數，惟15分鐘內未足夠法定人數，立法會主席梁君彥宣布流會。 不過，《議事規則》修改後，主席可決定於任何時間復會。

立法會下午恢復二讀辯論增加產假的議案，有建制派手持假膠公仔要求盡快通過。（張浩維攝）

休會半小時即重開

會議流會一刻，連同主席梁君彥，只有34名議員在席，沒有泛民議員在席。建制派中，謝偉俊、自由黨黨魁鍾國斌和主席張宇人、經民聯梁美芬、劉業強及石禮謙、民建聯蔣麗芸和陳恒鑌不在席。

根‍據《議‍事‍規‍則》第17(6)條，若立法會主席認為必須召開會議，以‍完‍成在任何一天因會議不足法定人數休會待續而在議程上出‍現的未完事項，該休會待續的立法會會議須當做是被命令暫‍停的會議，並可復會繼續處‍理有關事‍項。梁君彥決定今‍日下午12時30分重開會議，以繼續處理未完成事‍項，主席指示會議將於今天晚上大約8‍時休‍會。

立法會早上正進行口頭質詢環節，下午料恢復二讀辯論增加產假至14周的《2019年僱傭(修訂)條例草案》。本月10、17的立法會會議，亦曾因民主派點人數而流會。