健康碼｜張建宗指擬推先導計劃　籌備工作接近完成

三地互認的健康碼至今仍未落實，內會主席李慧琼今天（26日）引述政務司司長張建宗指，粵港政府擬以先導計劃和小步子形式落實健康碼，首階段將有限度開放予工務、商務及有必要來往的港澳人士，指計劃的籌備工作已接近完成階段，解決技術問題後便會盡快推出。

李慧琼以內會主席身份與張建宗會面，她引述張建宗指，政府一直在三地聯防聯控的框架下，與廣東省、澳門商討，現時十四間醫院、化驗所提供核酸測試，期望檢測費用隨著競爭增加而有所下調。

李慧琼又引述張建宗指，為謹慎行事，粵港政府擬以先導計劃、小步子形式，首階段有限度開放予工務、商務、有必要來往港澳人士，令他們在指定條件下豁免14天檢疫，指計劃的籌備工作已接近完成階段，解決技術問題後便可以盡快推出。



至於駿洋邨仍用作檢疫中心的問題，張建宗指理解獲編配市民的住屋需要，政府正密切關注疫情發展，決定是否仍用駿洋邨作為檢疫中心，有決定將會盡快公布。

建制派要求內會召開特別會議，討論有關健康碼的問題。工聯會麥美娟指，現今已收到四百個家庭求助，批評先導計劃對跨境家庭非常不公平。民建聯陳克勤批評健康碼進度慢、名額少、費用高，對跨境家庭亦不會公平。民建聯周浩鼎批評，檢測費用高得匪夷所思。

