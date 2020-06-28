疑棄保潛逃　港獨聯陳家駒認已離港　籲青年留「有用之身」離開

去年涉參與非法集結、正保釋候審的「香港獨立聯盟」召集人陳家駒，早前未有按時到警署報到，消息指他已棄保潛逃，目前可能正匿藏歐洲。 陳家駒今日（28日）在Facebook發文，承認已離開香港，但聲稱「離開並不表示我已經放棄」，又稱不願意再見到香港的年青人受苦，呼籲他們在「英美公佈逃走方案時留有用之身離開」。

「香港獨立聯盟」陳家駒。（資料圖片）

間接證實潛逃

陳家駒去年6月10日涉參與非法集結被捕，保釋期間每周須到警署報到一次，但本月4日，陳家駒沒有按時到秀茂坪警署報到。現年30歲的陳家駒曾加入公民黨，於2018年成立「學生獨立聯盟」，後改稱為「香港獨立聯盟」，主張香港獨立。

他今日在Facebook發公開信，稱國安法後的香港將「不再容許希望」，但他仍不會放棄「港獨」的夢想，當中可能要經歷悲劇或犠牲。他稱「未來攬炒之路已成，前途將會很痛苦」，呼籲年青人「在英美公佈逃走方案時留有用之身離開」，並首次承認已離開香港，但稱「我的離開並不表示我已經放棄」，希望「見證香港獨立」時可以回港。

陳家駒今次間接證實棄保潛逃，是繼本土民主前線前成員黃台仰、李東昇、李倩怡後，另一名潛逃外地的本地政治人物。