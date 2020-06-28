疑棄保潛逃　港獨聯陳家駒認已離港　籲青年留「有用之身」離開

撰文：文維廣
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去年涉參與非法集結、正保釋候審的「香港獨立聯盟」召集人陳家駒，早前未有按時到警署報到，消息指他已棄保潛逃，目前可能正匿藏歐洲。
陳家駒今日（28日）在Facebook發文，承認已離開香港，但聲稱「離開並不表示我已經放棄」，又稱不願意再見到香港的年青人受苦，呼籲他們在「英美公佈逃走方案時留有用之身離開」。
「香港獨立聯盟」陳家駒。（資料圖片）
間接證實潛逃
陳家駒去年6月10日涉參與非法集結被捕，保釋期間每周須到警署報到一次，但本月4日，陳家駒沒有按時到秀茂坪警署報到。現年30歲的陳家駒曾加入公民黨，於2018年成立「學生獨立聯盟」，後改稱為「香港獨立聯盟」，主張香港獨立。
他今日在Facebook發公開信，稱國安法後的香港將「不再容許希望」，但他仍不會放棄「港獨」的夢想，當中可能要經歷悲劇或犠牲。他稱「未來攬炒之路已成，前途將會很痛苦」，呼籲年青人「在英美公佈逃走方案時留有用之身離開」，並首次承認已離開香港，但稱「我的離開並不表示我已經放棄」，希望「見證香港獨立」時可以回港。
陳家駒今次間接證實棄保潛逃，是繼本土民主前線前成員黃台仰、李東昇、李倩怡後，另一名潛逃外地的本地政治人物。
本土民主前線前召集人黃台仰及成員李東昇早前獲德國發出政治庇護。（路透社）