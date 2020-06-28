國安法｜「國師」陳雲宣布退出社運　批「泛民港獨」騎劫本土派

港版國安法通過前夕，外界關注民主派、本土派人士會否擔心立法後被清算。有本土派「國師」之稱的《香港城邦論》作者陳雲（陳云根），今日（28日）於社交網宣布退出香港社運，稱工作「總是被泛民港獨騎劫」。 陳雲曾參加2016年立法會選舉，主張「永續基本法」，他落選後曾稱「永續基本法是貨真價實的港獨」，但貼文已刪除。

聲稱本土派被「錯誤代表」

陳雲今日在Facebook指宣布退出香港社運，指香港大部分人不需要其社運理論指導，「他們將香港的命運、也是他們自己的命運交了給泛民港獨，將香港推入國際政治鬥爭的黑洞。」

他稱，自己過去十年來做的「善意的、也是有利維護中港關係、祖國與香港共榮」的工作，但「總是被泛民港獨騎劫」，主張維護中港共榮關係的本土派，也被泛民媒體騎劫和刻意宣傳，變成港獨派錯誤代表了本土派。陳雲又指：「泛民港獨得到大部分香港人的投票支持，他們贏了議席，輸掉香港。在現代社會，人民為大，我尊重大部分香港人要輸掉香港的決定。」

陳雲表示，他在2016年立法會選舉、主張「永續基本法」的議程失敗之後已經宣布退場，今後他會繼續以往的學術研究、民間教育、時事評論、國學發揚和香港文化外傳工作，偶然做一些散文和小說創作。

稱大眾應「理性看待國安法」

陳雲在另一個帖文中，提到大眾應「理性看待國安法」，認為自「港獨派頭目」離開香港後，本土運動的狀況可以只限於保護香港本土低下層的利益和華夏文化傳承，要求中港共榮。他又批評：「港獨自決派為了議席篡奪理論，令本土運動被宣傳成為港獨，泛民加入爭奪票源之後，更變成美國議會拍照打卡、商場唱港獨榮光歌之類的惡劣宣傳。」

陳雲表示「退出」香港社運。（資料圖片）

中聯辦近日點名批《城邦論》

陳雲於2011年出版著作《香港城邦論》，提倡採取中港區隔措施，保護本土利益，最後達致與中國政府互惠互利，甚至改革中國政治體制，使之逐漸民主化的效果。著作成為該年的暢銷書，亦被認為是本土派奠基作品，本土民主前線前發言人梁天琦曾在訪問稱，《城邦論》鼓舞了他強化香港人的主體意識。

中聯辦副主任陳冬本月中出席全國港澳研究會研討會期間，點名批評《香港城邦論》等著作「打著言論、學術自由的幌子，歪曲一國兩制和《基本法》，不斷煽動青年學生以極端方式反對政府、對抗中央、排斥一國」。

2016年，陳雲連同熱血公民、普羅政治學苑黃毓民結成「熱普城」聯盟，以「永續基本法」為主張參與立法會選舉，陳雲於新界東只得23,635票落敗。敗選後，陳雲於社交網表示：「永續《基本法》，就是港獨，貨真價實的港獨。它是建立自治政體，是香港取得完整主權的重大憲法部署，即是港獨，而且是港獨的最關鍵一步。這個，共產黨是心知肚明的，於是派遣嘍囉在選舉論壇拆穿我，也助長那些即將滅黨的候選人圍攻我。」但近日有網民發現，該帖文已被移除。

網上輿論對陳雲的評價兩極，部分人視他為本土派「國師」，為本土派提供初期的理論基礎，他自2016年後淡出政圈視線，但至今在社交網仍有一批忠實支持者。然而，陳雲的行事作風亦很具爭議性，例如2014年傘運期間在旺角佔領區舉起行李篋作為「盾牌」；在網上不斷攻擊民主派人士，被譏為「鍵盤戰士」；其部分社交網帖文內容怪異，滿天神佛，有網民揶揄陳雲的城邦派為「青山城邦派」。