七一｜警方灣仔重兵佈防　多重水馬圍封會展、金紫荊廣場

「港版國安法」草案如無意外明日（30日）表決通過，趕及香港「七一」回歸23周年之際實施，特區政府於7月1日早上舉行升旗禮及酒會。 警方為確保金紫荊廣場升旗儀式順利進行，今日（29日）凌晨零時起至7月1日上午11時，在灣仔實施特別交通及運輸安排，在金紫荊廣場附近一帶封路，有巴士路線需要改道。 據記者現場觀察，金紫荊廣場附近的博覽道及菲林明道部份路段已經實施封路，金紫荊廣場外架起兩重水馬及一重鐵閘，閘口有警員站崗，水馬陣內有多輛警車停泊。貨櫃車出入時需要在水馬陣前停下，等候警員放行。

傳警方部署四千警力

另外，會展的天橋入口處已經封閉，張貼告示籲市民使用港灣道入口進出。而會展港灣道出入口亦被水馬圍封，由警員駐守；工作人員及車輛進出會展需要由警員打開閘門。

特別安排期間，位於博覽道東的巴士總站、位於博覽道東近會議道的巴士站及的士站暫停使用。

民陣及區議員早前申請「七一」遊行遭警方反對，是港府自2003年來首次拒批在回歸紀念日集會遊行，而網上則有人號召市民當日上街。有消息指，警方在「七一」當日計劃部署3000至4000警力應付可能出現的衝突，會調動六大總區警員候命。