香港重新出發招標結果出爐　傳訊顧問公司Consulum以4900萬中標

政府新聞處今日（29日）公布，全球策略及傳訊顧問公司Consulum FZ LLC （Consulum）通過公開招標程序，投得有關「香港重新出發」的公關服務合約，Consulum獲批為期一年的合約，中標價為6,289,215美元，即約4900萬港元。

政府新聞處表示，為Consulum批出合約後，公司將開始擬備傳訊策略和市場推廣及廣告宣傳計劃，以突顯香港經濟復蘇和協助重振外界對香港作為投資、營商和安居樂業之地的信心，又指該公司將進行本地及國際基線研究，以訂定問題及危機管理計劃，了解全球各地主要持份者當前對香港的觀感和所需資訊。

新聞處副處長斐博歷表示，相信這項工作有助香港在全球2019冠狀病毒病疫情減退後，逐漸重開以迎接商機和旅客時，與世界各地人士重新接軌，同時有助香港告知目標海外對象香港的經濟復蘇步伐，以及如何應對國際社會關注的事宜，包括香港應對2019冠狀病毒病危機的各項資訊，並讓他們知悉香港一如既往是好客、開放的營商之都。

新聞處指，Consulum是一間全球策略及傳訊顧問公司，專門為各地政府提供支援，新聞處在5月15日截標時，共接獲七份投標書，經詳細評審後，Consulum獲批為期一年的合約，中標價為6,289,215美元，即約4900萬港元。



根據Consulum網站介紹，該公司專門為政府提供策略及傳訊顧問服務，透過深入分析和了解經濟、政治因素，協助客戶應對複雜的傳訊挑戰。Consulum於六個城市設分部，包括杜拜、倫敦，香港辦公室位於中環金融街。

政府4月招標邀請國際公關公司參與「香港重新出發」宣傳計劃，重塑香港國際形象。港府其後收到7份標書。

港府於今年4月招標邀請國際公關公司參與「香港重新出發」宣傳計劃，重塑香港國際形象。港府其後收到7份標書，包括美國公關龍頭Edelman、法國公關公司MSL及新加坡Redhill等。不過連接有公司退出招標，本月中，公關界資訊網站《PRovoke》報道，Edelman決定退出計劃。報道引述Edelman發言人指，儘管香港目前經濟情況比以往任何時候都需要更多支持，但鑑於全球環境出現變化，不相信公司為標書制定的策略能達到預期目標。