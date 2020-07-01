國安法｜張曉明批外國制裁屬「強盜邏輯」：有無搞錯　關你咩事

「港版國安法」正式實施，國務院港澳辦副主任張曉明今早（1日）出席記者會時表示，國安法完全符合「一國兩制」方針，是把堅守「一國”」原則和尊重「兩制」差異完美結合的一部法律。 對於外國批評北京搞「一國一制」，張曉明反駁指，若中央搞「一國一制」，「這件事就簡單了，我們完全可以把中華人民共和國的刑法、刑事訴訟法、國家安全法等這些全國性法律直接適用於香港，何必費這麼大周章，為香港度身訂造一部國安法？」 張曉明又批評外國聲稱採取制裁行動，他批評是「強盜邏輯」，強調國安法屬中國內政，更以廣東話稱：「有無搞錯？關你咩事！」

張曉明。（央視截圖）

張曉明：國安法往「一國」方向拉近一點

有記者提問，近日有西方媒體指國安法是違反「一國兩制」的舉措，威脅中國將受到制裁。張曉明回應指，港版國安法立法目的就是為了維護「一國兩制」，立法內容亦沒有超出「一國兩制」的框架，立法效果現在已可以預見，肯定會令「一國兩制」實踐行得更穩，走得更遠。

張曉明提到，香港現在已經出現一些現象，偏離「一國兩制」的正確軌道，甚至是挑戰「一國兩制」的底線，這部法律從一定程度上來說就是要糾偏，「就是要往一國的方向拉近一點」，其目的最終還是為了完善而非改變「一國兩制」。

他又指，注意到這兩天有外國的政治人物公開指中國要在香港搞「一個一制」，「如果我們要搞『一國一制』的話，這個事情就簡單了，我們完全可以把中華人民共和國刑法、刑事訴訟法、國家安全法等這些全國性法律直接適用於香港特別行政區，何必費這麼大周章為香港度身訂做制定一部國安法呢？這涉及的一個關鍵問題是對『一國兩制』方針的理解是不是全面準確。」

港澳辦副主任張曉明。（資料圖片）

張：中國人看人臉色年代已一去不返

張曉明表示，無論在香港還是國際上都有一些人把一國兩制的根扭歪，每當中央依法行使某些權利時，西方都有人出來指責中國破壞「一國兩制」，「好像香港的事情中央什麼都不能管，反而他們可以隨意指手畫腳。」反問中央怎能對香港分裂活動坐視不理，強調「一國兩制」是中國國策，「沒有任何人比我們更懂得珍惜『一國兩制』，也沒有其他人比我們更了解『一國兩制』的真諦，更有定義權或解釋權。」

對於外國對中國官員採取制裁，張曉明形容是「強盜邏輯」，指中央制定中國一個地方行政區域的維護國家安全法例，完全是中國的內政，「我又沒有招你惹你，憑什麼對我動粗？這個關你什麼事情？」他又引用粵語，指是香港人喜歡說的口頭語：「有無搞錯？關你咩事！」

張曉明指，中國不是嚇大的，「中國人看人臉色，仰人鼻息的年代已經一去不返了。」