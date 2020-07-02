港版國安法｜朱凱廸關注議員言論是否仍受保障　陸頌雄：心中有鬼

《港區國安法》前日（30日）通過，當中列明若與本地法律不一致，國安法具凌駕性。立法會財委會今日（2日）開會，議會陣線朱凱廸關注議員在立法會內的言論，是否仍受《權力及特權條例》保障，要求法律顧問解釋。 財會主席陳健波認為國安法已清楚列明其凌駕性，但同意法律顧問應研究相關問題，惟研究需時較長，今屆會期亦快將完結，陳健波裁定會議繼續進行。

議會陣線朱凱廸就議員在立法會內的言論，是否仍受《權力及特權條例》保障表示關注，並要求法律顧問解釋。（張浩維攝）

根據《權力及特權條例》第4條，不得因任何議員曾在立法會或任何委員會席前發表言論，或在提交立法會或委員會的報告書中發表的言論，或因他曾以呈請書、條例草案、決議、動議或其他方式提出的事項而對他提起民事或刑事法律程序。

朱凱廸在今早財會上提出，根據《權力及特權條例》，議員在議會內享有言論及辯論的自由，不得在任何法院或立法會外的任何地方受到質疑，亦不會因會上的言論而受民事或刑事控訴。朱凱廸認為，昨日警方於街頭的執法，反映即使以言論表達都會被拘捕，希望立法會法律顧問澄清議員是否仍受保障。

陳健波同意顧問應釐清有關問題，但認為國安法已列明其凌駕性。公民黨譚文豪就指出，《基本法》第77條亦有列明議員在立法會會議上發言不受法律追究。

民主黨胡志偉與財庫局副局長陳浩濂交談。（張浩維攝）

何俊賢：泛民掩飾懼怕國安法

民建聯何俊賢質疑民主派如此執著，是要掩飾對國安法的懼怕，又指議員已宣誓效忠特區，不可能干犯國安法規管的四大罪行，沒有討論空間。工聯會陸頌雄認為，反映法律有相當的震懾力，斥責泛民是「心中有鬼、對號入座」，正常的財會辯論不可能跌入該四宗罪。

陳健波認同財會的討論不會牽涉國安議題，「大家要理解就算（國安法）字面唔係好肯定，你都要跟個字面去做，唔好話犯咗法，但希望字面唔係咁解」。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂（前左）指，稅務局會遵守稅務條例保密市民資料，執法機關有需要搜證亦有既定程序處理。 （張浩維攝）

政府機關需配合國安公署 議員質疑侵犯稅務私隱

財會其後審議優化稅務局資訊科技系統的撥款，民主黨許智峯質問稅務局是否會根據國安法第61條，在國安公署履行職責時提供必要的便利和配合，包括向公署提供市民或公司的稅務資料。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂回覆指，稅務局會遵守稅務條例保密市民資料，執法機關有需要搜證亦有既定程序處理，現時而言會一如既往地處理有關問題，但就未有正面回應會如何與國安公署協調。