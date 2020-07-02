港版國安法〡郭榮鏗：特首委任法官可選擇不徵詢首席法官意見

終審法院首席法官馬道立（2日）下午發聲明，《港區國安法》指定法官只能包括根據《基本法》任命、來自司法機構的現任法官。考慮的唯一準則跟所有法官一樣，必須根據其本人的司法及專業才能，而非其他如政治等因素。

公民黨法律界立法會議員郭榮鏗指，馬道立的聲明沒有提到法律界的其中一項質疑，是《港區國安法》沒有規定特首必須根據終審法院首席法官的建議委任法官，只列明「可以徵詢」首席法官意見。若特首選擇不諮詢首席法官，或其建議不獲國安委員會或特首同意，會出現甚麼情況，他認為最終行政長官和國安委員會仍有無比權力決定法官任命。