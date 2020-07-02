港版國安法〡郭榮鏗：特首委任法官可選擇不徵詢首席法官意見

撰文：鄭榕笛
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終審法院首席法官馬道立（2日）下午發聲明，《港區國安法》指定法官只能包括根據《基本法》任命、來自司法機構的現任法官。考慮的唯一準則跟所有法官一樣，必須根據其本人的司法及專業才能，而非其他如政治等因素。
公民黨法律界立法會議員郭榮鏗指，馬道立的聲明沒有提到法律界的其中一項質疑，是《港區國安法》沒有規定特首必須根據終審法院首席法官的建議委任法官，只列明「可以徵詢」首席法官意見。若特首選擇不諮詢首席法官，或其建議不獲國安委員會或特首同意，會出現甚麼情況，他認為最終行政長官和國安委員會仍有無比權力決定法官任命。
昨日（1日）有示威者於港島區聚集，其間有人堵路及砌磚陣，警方全日共拘捕約370人，當中10男女涉違反《港區國安法》被捕。郭榮鏗指，社會不同背境的人士都被指干犯國安法，由此可見政府指《國安法》只針對一小撮人的說法不是事實。
張國鈞認為，《港區國安法》回應了社會訴求。（鄭榕笛攝）
張國鈞指國安法回應社會訴求
行政會議成員、民建聯立法會議員張國鈞指，《港區國安法》回應了社會訴求，由特首諮詢首席法官意見去委任法官。又指條文沒有對法官的國籍有所限制，要指定法官是為確保法官熟悉《國安法》以及避免外籍法官在審案過程中有雙重效忠的問題。