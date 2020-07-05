國安法｜民主派區議員促康文署重新上架「禁書」　否則中斷撥款

康樂及文化事務署港公共圖書館因應《港區國安法》通過，對內容被認為可能觸碰國家安全「紅線」的進行覆檢，不開放市民借閱和作參考用途，亦未知能否重新上架。有區議員要求康文署停止覆檢，並重新將書籍上架，否則會中斷康文署在區議會上所申請的撥款。

前眾志成員、南區區議員袁嘉蔚今(5日)在其Facebook批評康文署對書籍進行政治審查，又指建制派及政府「一邊蠶食港人資源、斷送香港人自由，一邊又要向議會申請撥款」，自己作為民主派區議員「不會讓他們如願以償」。

袁嘉蔚表示，雖然南區區議會早前通過了有關康文署申請的撥款舉辦文化推廣的活動，但若然署方繼續對書籍政治審查，民主派區議會將中斷康文署往後申請的一切撥款。

油尖旺區議員林兆彬亦在facebook撰文指，民主派主導了17個區議會，「是反抗的最佳平台」，因為民主派在區議會層面有權否決康文署的撥款申請。他建議如果康文署不將黃之鋒、陳淑莊及陳雲的書重新上架，區議會應在將來否決康文署的撥款申請。

今次被覆檢的書籍包括6本由嶺南大學中文系前助理教授陳雲（陳云根）的著作、前香港眾志秘書長黃之鋒的《我不是細路：十八前後》及公民黨立法會議員陳淑莊的《邊走邊吃邊抗爭》。